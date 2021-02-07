«السقطي»: إثيوبيا تتعنت مع المستثمرين المصريين وتختلق المشكلات

أكد المهندس علاء السقطي، نائب رئيس اتحاد المستثمرين، ورئيس المنطقة الصناعية المصرية بإقليم تيجراي في إثيوبيا، أن المستثمرين المصريين في أديس أبابا يواجهون تعنتًا من الجانب الإثيوبي بشأن مستحقاتهم.

وأوضح المهندس علاء السقطى، أن السفير الإثيوبى بالقاهرة، طلب التفاوض حول مطالب المستثمرين المصريين أصحاب المصانع المتضررة من هجوم الجيش وانقطاع الاتصال بالمنطقة، وذلك بعد قيام شركتين مصريتين بمخاطبة السفارة الإثيوبية رسميًا للمطالبة بالتعويض.

لقاء السفير الإثيوبى في القاهرة بناء على رغبة أديس أبابا

وقال «السقطي»، إنه تم عقد لقاء مع السفير الإثيوبى في القاهرة بناء على رغبة أديس أبابا، لتأكيد استعداد الحكومة الإثيوبية في الاستجابة لمطالب المستثمرين المصريين، وتعويضهم عما لحق بهم من أضرار، شريطة أن تكون المفاوضات على الأراضي الإثيوبية، وهو ما رفضه رئيس المنطقة الصناعية المصرية بإقليم تيجراي.

وأكد أهمية عدم السفر إلى اثيوبيا إلا بدعوة من مجلس الوزراء الإثيوبي، وأن تكون الزيارة رسمية ومؤمنة من قبل الحكومة، وعلى مرأى ومسمع من الإعلام الدولي، مشيرًا الى تخوف جميع المستثمرين سواء كانوا مصريين أو عرب أو أوروبيين من الصراعات المسلحة في إثيوبيا.

وأعرب نائب رئيس اتحاد المستثمرين، عن تعجبه الشديد من شرط الحكومة الإثيوبية السفر إلى أديس أبابا في هذا التوقيت لإجراء المفاوضات حول التعويضات المطلوبة.

وأوضح «السقطي»، أن هناك اهتمامًا من وسائل الإعلام العالمية، بمتابعة ملف الاستثمارات المصرية المتوقفة في إثيوبيا، مشيرًا إلى أن ما حدث للاستثمارات الأجنبية هناك يعد نقطة سوداء في تاريخ الاقتصاد الإثيوبي.

وشدد على أن التوقعات العالمية للاقتصاد الإثيوبي كانت إيجابية على مدار السنوات الماضية، وحدث تدفق ملحوظ للاستثمارات الأجنبية، ولكن تغليب السياسة ومحاولة فرض الرأي والتعامل بقوة وعنف في جميع الملفات الحساسة خلال العامين الماضيين، سيكون لهما تأثير سلبي على المؤشرات الاقتصادية والنظرة المستقبلية لإثيوبيا.

المستثمرون الأجانب في إثيوبيا يشعرون بالقلق

وأكد «السقطي»، أن جميع المستثمرين الأجانب في إثيوبيا يشعرون بالقلق تجاه استثماراتهم في الوقت الحالي، بسبب الإجراءات المصرفية المطبقة مؤخرًا بشأن تقييد الحد الأقصى للسحب النقدي من البنوك الإثيوبية، واستمرار انقطاع خدمات الإنترنت والكهرباء وعدم استقرارها، وصعوبة وطول فترة عمليات التخليص الجمركي على مكونات ومستلزمات الإنتاج المستوردة من الخارج.

صعوبات تتعلق بالمستثمرين المصريين فقط

وأوضح نائب رئيس اتحاد المستثمرين، أن هناك تعنتًا من الجانب الإثيوبي تجاه المستثمرين المصريين فقط قائلاً:«هناك صعوبات تتعلق بالمستثمرين المصريين فقط، أهمها صعوبة حصول العاملين المصريين والخبراء الفنيين مؤخرًا على تأشيرات دخول، إضافة إلى أن المصانع مغلقة حاليًا، كما أن المستثمرين المصريين لديهم تعاقدات فعلية مع الحكومة لا يستطيعون تلبيتها نتيجة الظروف الحالية في الإقليم».

وشدد على أن انقطاع خطوط المواصلات في إقليم تيجراي سيمثل عبئًا وتحديًا كبيرًا للمستثمرين، قائلًا: «لن يكون بالإمكان شحن مستلزمات الإنتاج من الميناء إلى عاصمة تيجراي ميكلي».

وذكر «السقطي»، أن إجراءات تخليص البضائع في الميناء الجاف في أديس أبابا تواجه صعوبات جمة، كما أن المنطقة التي يقع بها المصانع منقطع عنها الإنترنت، وكذلك الكهرباء، ما يعنى توقف الإنتاج تمامًا، مؤكدًا أن هذه التحديات مجرد أمثلة تنسحب على كافة الاستثمارات المصرية في الإقليم.