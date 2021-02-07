اقتصادية: الدولة تضع نحو نصف تريليون جنيه لتطوير أكثر من 4500 قرية

علقت الدكتورة سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر السابق، على مداخلة الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الإعلامي عمرو أديب، قائلة إن الدولة تقوم بمجهود جبار في تطوير القري والريف المصري، بهدف تنمية المجتمع والنهوض بحياة المواطن لتكون «حياة كريمة»، موضحة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الدولة تضع ما يقرب من نصف تريليون جنيه بهدف تطوير أكثر من 4500 قرية كانت تعيش تحت خط الفقر.

وأوضحت «سهر» أن الرئيس السيسي واالحكومة نجحا في وضع خطة لبناء البنية التحتية، وإعادة بناء مصر الحديثة سواء مناطق قديمة أو مدن عمرانية جديدة بهدف التطوير والنهوض بالاقتصاد، مؤكدة أنه يجب أن يشترك الجميع في مواجهة أزمة السكان، التي تؤثرعلى الإنتاج والنمو الاقتصادي، وبذلك يجب على الجميع أن يشترك للنهوض بالدولة لتنمية المجتمع في كل الفئات.

وأشارت سهر في تصريحاتها، إلى أن المواطن المصري دائما ما يتطلع إلى الحصول على خدمات مثل الدول المتقدمة، وبالطبع هذا من حقه، لكننا نواجه مشكلة الزيادة السكانية التي تتسبب في عدم القدرة على تقديم الخدمات بشكل جيد، والقيادة السياسية والحكومة يكثفان جهودهما للنهوض بالدولة اقتصاديا واجتماعيا.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أجرى مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، خلال تقديمه برنامج الحكاية، الذي يُعرض على شاشة MBC مصر، وتحدث خلالها عن قضايا عدّة، أبرزها مشكلة عقار الإسكندرية، والزيادة السكانية.

وأكد الرئيس السيسي، أنه لن يتم اتخاذ إجراء شديدا لتنظيم الأسرة، موضحا أن حالة ثورة 2011 لم تنتهِ حتي الآن.

وأوضح أن الدولة كانت غائبة لسنوات طويلة جدًا في ملف مخالفات البناء، وكان يوجد خلال تلك الفترة فساد إداري وتنظيمي إدى إلى تفاقم المشكله التي نواجهها الآن.