خطة الحكومة للحد من الإنجاب: وسائل تحفيزية للأزواج.. و2.9 طفل لكل أسرة

وضعت حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خطة شاملة لمواجهة الزيادة السكانية، خصوصا في ظل خطورتها علي أي مساعي للتنمية مستقبلا، ويستهدف برنامج الحكومة «مصر تنطلق»، والذي عرضته الحكومة أمام مجلس النواب، ووافق عليه المجلس عند تشكيلها، خفض معدل الإنجاب للمرأة من 3.1 طفل لكل سيدة إلى 2.9 طفل فقط، والتوسع في استخدام وسائل تنظيم الأسرة، واستحداث وسائل تحفيزية للحد من الإنجاب أملا في تشجيع المواطنين على هذه الخطوة.

ويأتي ذلك في إطار التحذير المتكرر للرئيس عبدالفتاح السيسي، من خطورة الزيادة السكانية على خطط التنمية في مصر، مطالبا المصريين بضرورة الانتباه لخطورة هذا الملف الذي يحتاج لتعاون بين الدولة والمواطن.

وتشمل خطة مواجهة الزيادة السكانية، على حسب ما جاء ببرنامج الحكومة «مصر تنطلق» الآتي:-

- خفض معدل الإنجاب للمرأة من 3.1 طفل لكل سيدة إلى 2.9 طفل فقط.

- توفير وسائل تنظيم الأسرة في المناطق الأكثر احتياجا، وخفض معدل عدم استخدامها من 27.5% إلى 25.5%.

- رفع وعي العاملين بالجهاز الحكومي بخطورة الزيادة السكانية على التنمية.

- التوسع في برامج الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة بإتاحة الخدمات الخاصة بها بالمناطق النائية بالمحافظات.

- التوسع في عيادات تنظيم الأسرة لمتنقلة، وتوفير وسائل تنظيم الأسرة الحديثة والتسويق الاجتماعي للخدمات الخاصة بتنظيم الأسرة.

- تفعيل دور المجلس الأعلى للإعلام في التوعية الإعلامية بمخاطر الزيادة السكانية، واستخدام وسائل الاتصال الجماهيري والمباشر للتوعية بخطر عدم السيطرة على الزيادة السكانية.

- استخدام السياسات التحفيزية للحد من النمو السكاني.

- تخصيص 65 مليار جنيه لتطوير المدن العمرانية بالفعل لاستيعاب الزيادة السكانية وتحقيق التوازن في التوزيع السكاني بالمناطق المعمورة الحالية والمستقبلية والمناطق الجديدة.

- تنمية المدن العمرانية الجديدة لتنمية قدرتها على جذب السكان، والتوسع في مشروعات تطوير البنية الأساسية في المدن العمرانية القائمة.