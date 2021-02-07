نيابة أبو حماد تأمر بضبط المتهمين بقتل شاب وسرقة هاتفه

تكثف الأجهزة الأمنية بالشرقية جهودها لضبط المتهمين بقتل شاب وسرقة هاتفه، حيث عُثر عليه مقتولا أسفل كوبري العباسة بمركز أبو حماد، فيما صرحت نيابة أبو حماد بالدفن وأمرت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة واستعجال تقرير الطب الشرعي الخاص بتشريح جثة المجني عليه لتحديد سبب الوفاة والوقوف على ملابسات الواقعة كما أمرت بسرعة ضبط المتهمين.

وكان اللواء إبراهيم عبدالغفار مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة أبو حماد يفيد بتلقي المركز بلاغا بالعثور على جثة شاب مصابا بعدة طعنات ملقى ناحية مصرف أسفل كوبري العباسة التابعة لدائرة المركز.

انتقلت قوة من الشرطة لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة وتبين أن الجثة لشاب يدعى «محمد. خ . خ» سائق توك توك ومقيم بقرية الأسدية التابعة لمركز أبو حماد وبمعاينة الجثة تبين إصابته بعدة طعنات في أنحاء متفرقة من جسده ما أدى لوفاته.

جرى نقل الجثة إلى مستشفى أبو حماد المركزي وتم التحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيق.

وعلى جانب آخر صرحت نيابة مركز منيا القمح بإشراف المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية بدفن جثمان شاب انتحر لمروره بحالة نفسية سيئة.

وتلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد بتلقي مركز شرطة منيا القمح بلاغا بالعثور على «محمد . إ ا» 18 عاما، جثة هامدة داخل غرفة نومه.

وانتقلت قوة من ضباط مباحث المركز لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة وتبين أن المتوفى عثرعليه مشنوقا داخل غرفته وبسؤال أهله أفادوا بأنهم فوجئوا بقيامه بشنق نفسه والعثور عليه مفارقا الحياة، مضيفين أنه كان يمر بأزمة نفسية سيئة ما دفعه للتخلص من حياته، وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق، وصرحت بدفن المتوفى.