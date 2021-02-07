«سعفان» و«الغضبان» يتفقدان مصنع الملابس الجاهزة ببورسعيد

أشاد محمد سعفان وزير القوى العاملة، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اليوم الأحد بمستوى العمل والإنتاج داخل مصنع داك للملابس الجاهزة. والذى يقع ضمن مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة (54) مصنعا بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد.

ورافق الوزير والمحافظ خلالها اللواء يوسف الشاهد سكرتير عام محافظة بورسعيد والسيد السنجابى مدير مديرية القوى العاملة ورئيس مجلس إدارة مصنع داك.

وخلال الجولة، تفقد وزير القوى العاملة ومحافظ بورسعيد أقسام المصنع وتابعا سير العمل والإنتاج، واستمع وزير القوى العاملة لشرح تفصيلى عن كيفية سير العمل بخطوط الإنتاج ومراحل التصنيع و كميات الإنتاج، وحرص وزير القوى العاملة على سؤال العاملين عن مستوى رضائهم عن العمل بالمصنع وتلبية احتياجاتهم ، مؤكدا أننا نسعى لتوفير كافة سبل الراحة للعاملين بالمصانع، مشيدا بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل المصنع للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

يذكر أن وزير القوى العاملة محمد سعفان واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد قد قاما بتسليم 1238 وثيقة تأمين حوادث شخصية لصيادى بورسعيد وذلك ضمن مبادرة صيادى مصر والتى تأتى فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بدعم الصيادين ورفع المعاناة عن كاهلهم وتوفير حياة كريمة للصيادين بكافة أنحاء الجمهورية، جاء ذلك بحضور اللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة والسيد السنجابى مدير القوى العاملة وعدد من قيادات المحافظة.

وشهد اللقاء، قيام وزير القوى العاملة ومحافظ بورسعيد بتسليم شهادات للمتدربات فى مجال الحرف اليدوية والملابس الجاهزة والتفصيل وفى مجال التمكين الاقتصادى للمرأة والمساواة بين الجنسين.

وأعرب وزير القوى العاملة عن سعادته اليوم أن نفى بالعهد لتوفير حياة كريمة لصيادى مصر على أرض بورسعيد، مؤكدا أننا دائما نسعى لخدمة كافة فئات المجتمع وتوفير الرعاية الكاملة لهم، وأشار إلى أن كافة المديريات على مستوى الجمهورية قامت بحصر كافة الصيادين لتلبية مطالبهم وبحث شكواهم واليوم يتحقق وعود القيادة السياسية لفئة صيادى مصر، موجها الشكر للعاملين فى مديرية القوى العاملة لحصر صيادى المحافظة وسرعة توفير البيانات الكاملة للصيادين لتوفير الرعاية الكاملة لهم وأكد الوزير أن هناك المزيد من الرعاية ستشهدها هذه الفئة خلال الفترة المقبلة، موجها مدير القوى العاملة ببورسعيد بتشكيل فريق عمل متخص ببحث مشكلات العاملين فى كافة المجالات بالمحافظة لتوفير الرعاية لكافة الفئات بالمجتمع.

ورحب المحافظ بوزير القوى العاملة وصيادى محافظة بورسعيد، مؤكدا أن الوزير وعد فأوفى بوعده والذى جاء خلال زيارة وزير القوى العاملة خلال الشهر الماضى، لافتا إلى أن الدولة المصرية توفى بوعودها طبقا لتوجيهات عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وأوضح المحافظ أنه حاليا يتم عمل بحث بالتنسيق بين القوى العاملة والتضامن الاجتماعى، وبعد البحث المؤكد لصيادي بورسعيد سيتم توفير إعانة تابعة للجهاز التنفيذى لرفع العناء عن كاهل الصيادين، مشيدا بالورش المتنقلة التى نفذتها وزارة القوى العاملة في بورسعيد، والتي توفر معاهد تدريب متنقلة للعمال وأصحاب الحرف اليدوية، موجها الشكر والتقدير لرئيس الجمهورية ووزير القوى العاملة لجهودهم في توفير حياة كريمة لكافة فئات المجتمع.