حظك اليوم الاثنين 8-2-2021 برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الحمل يتسم بالشجاعة والإبداع والطموح، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر في مربع برجك وتساورك الشكوك فلا تبالغ في إظهار مشاعر القلق والتوتر.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي دقيق وعليك أن تحافظ على برودة أعصابك وأن تفرمل انفعالاتك.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل المغنية العالمية ليدي جاجا، ويوافق تاريخ ميلادها 28 مارس.