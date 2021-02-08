حظك اليوم الاثنين 8-2-2021 برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الجوزاء يحب دائما الحديث مع الآخرين؛ إذ يمتلك عادة شيئا مثيرا للاهتمام لمشاركته معهم.

وفي إطار الخدمات اليومية والمتنوعة التي تقدمها «الوطن» نستعرض حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يساعدك على التخطيط لمستقبلك، وتحسن التصرف في كل شيء له علاقة بالمال والاستثمار.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

فينوس والشمس داعمان ويمنحانك يقظة وقدرة على أن تتغلب على الخلافات والمعوقات.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء النجمة الأمريكية مارلين مونرو، ويوافق تاريخ ميلادها 1 يونيو.