أستاذ بقصر العيني توضح أسباب إصابة الأطفال بمرض السكري

قالت الدكتورة إيناس شلتوت، استاذ أمراض السكر بالقصر العيني، إن أسباب إصابة الأطفال بمرض السكري لها العديد من العوامل، وقد يصاب منهم بالنوع الأول ويكون سببه خلل مناعي بداخل الجسم يدمر خلايا البنكرياس، ما يقلل من إفراز هرمون الأنسولين المسؤول عن تنظيم مستوى السكر في الدم.

وأضافت «شلتوت»، خلال استضافتها ببرنامج «السفيرة عزيزة» الذي تقدمه الإعلاميتان سناء منصور وشيرين عفت، المذاع على فضائية «DMC»، أن ذلك النوع يستلزم علاجه فور ظهوره بالأنسولين، بداية من سن الطفولة ووصولا لسن الشباب، وقد يحدث لكبار السن، إلا أنه وخلال الـ30 عام الأخيرة ظهر نوع ثان من مرض السكري كان يصيب البالغين في البداية، وحاليا بات يصيب الأطفال بعد سن 10 سنوات.

وأوضحت أن الإصابة بذلك النوع سببها الوراثة في الأهل أو إصابة الأم بالسمنة أو السكر أو سكر الحمل أو التغذية الصناعية الخاطئة، كما وأن الطفل الذي لا يتلقى تغذية بشكل سليم ويكون وزن ولادته قليلا، أو الأطفال المولودين بحجم كبير، يكونا الأكثر عرضه لذلك المرض.

وأكدت أنه ومع المتغييرت الخاصة بالبيئة مثل الأكل وقلة الحركة والجلوس أمام ألعاب الكمبيوتر والموبايل لفترات طويلة وقلة ممارسة الرياضة، يسبب ذلك إصابة الأطفال بالسكر من النوع الثاني بنسب كبيرة: «النوع الثاني ممكن مايخدش أنسولين، ولكن لو كان سنه صغير مفيش دراسات اتعملت كثير على أدوية أقراص تعالج هذا النوع والسن، وبالتالي الأهالي بيضطروا يدوهم أنسولين، وفي بعض الأحيان نلجأ إلى فقدان الوزرن بسرعة حتى يشفي من السكر».