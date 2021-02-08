حظك اليوم الإثنين 8-02-2021 على الصعيدين المهني والعاطفي

الأبراج هي مجموعات النجوم الموجودة في السماء ولها تأثيرها على شخصية وحياة الإنسان، وقسّم علماء الفلك الأبراج إلى 12 برجًا، وتُجمع هذه الأبراج في مجموعات حسب طبيعتها ومنها ما هو ترابي، أو هوائي، أو مائي، أو ناري، وتقدم «الوطن» ضمن خدماتها لقرائها على مدار اليوم، حظك اليوم وتوقعات الأبراج على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لخبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر في مربع برجك وتساورك الشكوك فلا تبالغ في إظهار مشاعر القلق والتوتر.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي دقيق وعليك أن تحافظ على برودة أعصابك وأن تفرمل انفعالاتك.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل النجمة العالمية ليدي جاجا، ويوافق تاريخ ميلادها 28 مارس.

ظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ واليوم مناسب لتطوير أعمالك وتقوية الروابط والعلاقات مع الآخرين.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. الوضع الفلكي يدعمك اليوم ويمدك بالهدوء وتتيسر أمامك وسائل الراحة والاسترخاء.

ومن أبرز مشاهير برج الثور عارضة الأزياء الأمريكية جيجي حديد، ويوافق تايخ ميلادها 23 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يساعدك على التخطيط لمستقبلك وتحسن التصرف في كل شيء له علاقة بالمال والاستثمار.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

فينوس والشمس داعمان ويمنحانك يقظة وقدرة على أن تتغلب على الخلافات والمعوقات.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء مغني الراب والمذيع السعودي قصي خضر، ويوافق تاريخ ميلاده 21 مايو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

ينصحك الفلك أن تنتبه لحقوقك وتدرس قراراتك وأن تتفهم الاختلاف وألا تنتظر من الآخرين أن يكونوا بنفس حساسيتك.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا قد تميل للتمرد.. فلا تبالغ في حساسيتك وتمردك على القوانين التي تربطك بشريك حياتك.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة نوال الزغبي، ويوافق تاريخ ميلادها 29 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

اليوم قد يكون مشحونا بالواجبات، ومع ذلك توازن جيدا بين اهتمامك بصحتك وقيامك بواجباتك.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد بمواجهة برجك ومن المهم أن تتحكم في انفعالاتك ولا تبالغ في غضبك وحساسيتك.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان الراحل عزت أبو عوف، ويوافق تاريخ ميلاده 21 أغسطس.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

الكواكب في منزل العمل تمدك بقوة التحمل ويساعدك ذلك على إنجاز أعمالك ببراعة.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

القمر بمنزل الحب يعدك بأوقات حلوة وتحصل على إعجاب الجنس الآخر والوقت مناسب للإصلاح.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان كاظم الساهر، وبوافق تاريخ ميلاده 12 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس وقد تبدو متوترا ومرتبكا، فلا تتهور بقول أو فعل.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. تبحث عن الانفتاح والتحرر من القيود والفرص متاحة للاقتراب ممن تحب.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة صابرين، ويوافق تاريخ ميلادها 4 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر في منزل العلاقات يمنحك الطاقة اللازمة لتتقدم وتوطد علاقاتك.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. يمكنك اليوم أن تلمس القلوب وتسيطر على من تحب.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة الراحلة صباح، ويوافق تاريخ ميلادها 10 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر في منزل المال وقد تزدهر أعمالك ومواهبك التجارية وتصل لمكاسب تنتظرها بشرط أن تعتني بحساباتك وتراجع خطواتك.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

إذا أردت أن تحصل على التقدير.. حاول أن تحافظ على اللباقة في التعامل مع من حولك.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان حميد الشاعري، ويوافق تاريخ ميلاده 29 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يمدك بطاقة مهولة وتذهل الكثيرين بحماسك وفاعليتك.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

القمر في برجك يجعلك متألقا وتتقدم بثقة نحو من تحب.. كما أن المريخ بمنزل الحب يؤكد على جاذبيتك.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي النجم الهندي سلمان خان، ويوافق تاريخ ميلاده 27 ديسمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر في منزل الصحة السلبي واليوم يجب أن تعتني بنفسك وتهتم بصحتك وسلامتك واعمل في صمت.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يطالبك بالدقة في كل ما تقول وتجنب الزهو بنفسك.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنانة ريم أحمد، ويوافق تاريخ ميلادها 23 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر بمنزل المشروعات يمدك بالثقة في النفس.. تكتشف أنك أقوى مما تعتقد وينفعك حماسك وقدرتك على التماسك.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

تبدو اليوم أكثر تألقا وفتنة وتعرف كيف تشيع من حولك أجواءً إيجابية.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة نادين لبكي، ويوافق تاريخ ميلادها 18 فبراير.