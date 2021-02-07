النائبة هدى عمار: زيارة الرئيس لـ«الهجانة» تحمل الكثير من الرسائل

قالت النائبة هدى عمار، عضو مجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، لمنطقة عزبة الهجانة، رفقة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء، تحمل الكثير من الرسائل الهامة والإيجابية، في مقدمتها أن مصر ستظل بلد الأمن والأمان، في ظل ما يشهده العالم الأجمع، مؤكدة أن تواجد رئيس الجحمهورية بنفسه بمنطقة عشوائية من المفترض أنها غير أمنة، رغم تواجده وسط أهله وسط الشعب المصري الذي استقبله اليوم بشكل أكثر من رائع.

الزيارة تحث جميع العاملين على مزيدا من العمل

وأضافت «عمار»، خلال مداخلة هاتفية الأحد مع برنامج «صالة التحرير»، المذاع على شاشة صدى البلد، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، الرسالة الثانية تعتبر موجهة إليهم كشباب ولجميع العاملين بكل القطاعات، حيث تعبر عن أهمية العمل على أرض الواقع، موضحة أن تلك الرسالة تؤكد على أهمية العمل في تحقيق الأهداف وأنه الوسيلة الوحيدة لتحقيق كل ما نحلم به.

وتابعت عضو مجلس النواب: «فنزول الرئيس والوزراء بأنفسهم إلى تلك المناطق، ولا يكتفوا بتكليفات ما ينوبهم»، هذا يحث جميع الشباب والعاملين بكل قطاع، أن يعلموا على أرض الواقع بشكل أكبر من الفترة السابقة، لأن المواطنين من حقهم أن يشعروا بأن المسؤولين متواجدين بجانبهم دائما ويعملون من أجل توفير حياة كريمة لهم بشتى المجالات.

أعضاء مجلس النواب يجملون على عاتقهم الكثير من المهام

وأشارت إلى أنهم كاعضاء مجلس نواب وكاعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، يحملون على عاتقهم مهام كبيرة، في الفترة القادمة، حتى يبدأ المواطن أن يلمس التشريعات والقوانين التي تخدم مصالحه على أرض الواقع، وكذلك يلمس دور البرلمان الحالي في مراقبة جميع المسؤلين ما نفذ على مستوى خطط أعمالهم التي من المفترض أنها تصب في النهاية في مصلحة المواطن بغرض توفير حياة كريمة له.