الشروق تعلن إصلاح خط المياه بعد عطل 12 ساعة.. وبدء العودة التدريجية

أعلن جهاز مدينة الشروق، البدء التدريجي لعودة مياه الشرب بدءً من العاشرة من مساء اليوم، بعد التمكن من السيطرة على العطل الذي أصاب محطة المياه الرئيسية بمدينة العاشر من رمضان، التي تغذى 3 مدن وهى الشروق وبدر والعبور، بالإضافة لمدينتي.

العطل الذي ظهر مع الثامنة صباحًا، جاء بعد انفجار أحد خطوط المياه الرئيسية للمياه بمدينة العاشر من رمضان، ما تسبب في انقطاعاه، ليلجأ الأهالي إلى المساجد التي لديها خزانات مياه كبيرة بالمدينة، المواطنين، لتلبية احتياجاتهم من مياه الشرب.

انقطاع المياه في حدائق الأهرام بعد كسر محبس

عطل مياه «الشروق»، هو الثاني اليوم بعدما أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، انقطاع المياه عن غالبية مناطق حدائق الأهرام والرماية بسبب كسر محبس بشكل مفاجي بالخط القادم من 6 أكتوبر والمغذي لهضبة الأهرام، مما نتج عنه أيضًا ضعف المياه بشكل واضح في مناطق فيصل والهرم