10 رسائل من الرئيس إلى الشعب: «الدولة شغالة في كل اتجاه»

حلم الدولة العصرية الحديثة أمنية يحققها الرئيس عبدالفتاح السيسى، وفى كل خطوة يقترب من المستهدف، واضعاً الشعب وصحته وأحلامه نصب عينيه، ليظهر ذلك فى رسائله المعلنة بشكل مباشر وغير مباشر خلال أحاديثه فى افتتاح المشروعات الكبرى، أو كمداخلته الهاتفية مع الإعلامى عمرو أديب، وشملت تلك الرسائل الآتى:

1- الريف المصري

أعلن الرئيس السيسى أنه خلال 3 سنوات من الآن سيتم حل كل مشكلات الريف، مشيراً إلى مخطط متكامل لتطوير 4500 قرية و35 ألف تابع لها، بعد أن أعدّت الحكومة مخططاً لتقدير حجم العمل والموارد اللازمة وحجم المطالب التى يحتاجها مخطط تطوير الريف.

وأشار الرئيس إلى أن الدولة جادة فى إنهاء معاناة أهل الريف، حيث تعتبر تنمية الريف فرصة عظيمة للصناعة المصرية.

2 - الزيادة السكانية

الزيادة السكانية مشكلة كبيرة تؤرّق الحكومة، وصفها الرئيس عبدالفتاح السيسى فى كلمة سابقة له بكونها خطراً يُهدّد مصر مثل الإرهاب، نظراً لأن الزيادة السكانية تقلّل فرص التقدم إلى الأمام.

وأكد الرئيس فى كلماته خلال الفترات الماضية أن ملف تنظيم الأسرة يحظى باهتمام الدولة، ونحتاج إلى مضاعفة كل ما لدينا لمواجهة الزيادة السكانية المتوقعة خلال 30 عاماً، على أن يتم حل المشكلة من خلال تكاتف جهود الدولة والحكومة والمواطن معاً.

3 - العشوائيات

منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى حكم البلاد، اهتمّت الدولة بملف القضاء على العشوائيات، وأكد الرئيس خلال كلماته فى الفترات الأخيرة أن غياب الدولة قديماً تسبّب فى ازدياد العشوائيات، لافتاً إلى أن البناء العشوائى مشكلة كبيرة تواجه الدولة، وتعمل على حلها، الأمر الذى قد يتطلب تكلفة تصل إلى 3 أو 4 تريليونات جنيه، كما أشار الرئيس، ولا تزال الحكومة تتحرك، لتقليل حجم النمو العشوائى بتوفير حجم الطلب على الشقق السكنية.

4 - مخالفات البناء والتصالح

فى مايو الماضى، وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسى، الحكومة بوقف أى أعمال بناء، خاصة فى القاهرة والإسكندرية والجيزة خلال الفترة المقبلة بشكل كامل، بخلاف المشروعات القومية، مع التشديد على ضرورة القبض على المخالفين والمتعدين على أراضى الدولة، لافتاً إلى أنه على مدى سنوات طويلة لم يفكر أىٌّ من المحافظين فى وقف تراخيص البناء المخالف.

5 - المدن الجديدة

بناء مدن جديدة ليس ترفاً ولكنه ضرورة لمواكبة النمو السكانى المتزايد فى السنوات الأخيرة، هكذا وصف الرئيس السيسى مشروعات المدن الجديدة فى محافظات الجمهورية خلال كلماته من قبل، مؤكداً أنها تهدف إلى خلق إيرادات للدولة.

يتم الإنفاق على تلك المشروعات الجديدة من خارج الموازنة العامة للدولة، حسب تأكيد الرئيس، وهى عبارة عن تطوير استراتيجى للعقارات فى مصر، لتصبح مصدر دخل جديد.

6 - الكباري والطرق

كثرة الطرق والكبارى التى تشهدها مصر الفترة الأخيرة تأتى بهدف التيسير على الناس وتقليل الوقت الضائع والوقود المستهلك والتلوث، حسبما أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى، مدللاً بأننا نزيد 200 ألف سيارة سنوياً، خاصة بالمحافظات الكبرى، وكان لا بد من الطرق والكبارى، مع المضى قُدماً فى تنفيذ إنجازات فى مختلف القطاعات، مثل التعليم والزراعة والصناعة، وليس الطرق والكبارى فقط.

7 - الرعاية الصحية

أكّد الرئيس عبدالفتاح السيسى أن جهود توفير الرعاية الصحية الشاملة لن تكتمل إلا بتحقيق النفاذ إلى الدواء وتكنولوجيا الصحة، وبناء مشاركات وتحالفات بين الحكومات والشركات والمؤسسات الدولية، لضمان توفير الدواء الآمن والفعال للجميع.

لم يقتصر التزام الدولة بموضوعات الصحة على المستوى الوطنى فحسب، بل امتد إلى قارتنا الأفريقية، حسبما أكد الرئيس السيسى فى وقت سابق.

8 - أزمة كورونا

فى مطلع الموجة الثانية، أشاد الرئيس عبدالفتاح السيسى بطريقة تعامل الدولة المصرية مع أزمة فيروس كورونا، الدولة التى وصفها بأنها تعاملت مع الأزمة بشكل هادئ ومتوازن. وفى ما يخص ملف لقاح كورونا، قال الرئيس إن مصر فى حاجة إلى 70 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا وتدرس كل ما يتعلق باللقاح من حيث من لهم أولوية التطعيم، من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، والأطقم الطبية.

9 - الأزمة الليبية

خلال كلماته دائماً ما يؤكد الرئيس السيسى أن الأوضاع الخارجية مرتبطة دائماً بالأوضاع الداخلية فى مصر، وفى ما يخص ملف الأزمة الليبية على وجه التحديد، أشار الرئيس إلى أن الأمور فى ملف ليبيا تتحسّن بإجراء مصر الذى اتخذته بضرورة الحفاظ على الخط الأحمر للحفاظ على السلام هناك.

«داعمون للمجلس الرئاسى المؤقت فى ليبيا، وسنتواصل معهم خلال الفترة المقبلة»، هكذا عبّر الرئيس عن موقف مصر تجاه المجلس الرئاسى الليبى.

10 - تبطين الترع

كلف الرئيس عبدالفتاح السيسى الحكومة بضرورة الانتهاء من مشروع خدمة تبطين الترع والمصارف خلال عامين فقط لترشيد الفاقد من المياه.

وكان مشروع تبطين الترع من الممكن أن يأخذ وقتاً من 10 إلى 15 سنة، وحسب تصريح الرئيس السيسى خلال مداخلته الهاتفية مع الإعلامى عمرو أديب، فإن الدولة تعمل حالياً على عدة محاور فى هذا المشروع، لخفض حجم الفاقد من المياه فى مصر، للاستفادة به وإعادة تدويره.