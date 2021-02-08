«الوطن» تنشر نتائج انتخابات المحامين بقنا.. «الصويني» نقيبا

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المحامين بقنا، نتائج الانتخابات التي تمت في النقابة الفرعية لاختيار النقيب ومجلس الإدارة ومقعد الشباب، وسط إجراءات احترازية ضد فيروس كورونا.

وأسفرت نتائج الانتخابات عقب انتهاء فرز الأصوات، عن فوز فتحي صويني بمنصب نقيب المحامين بقنا، كما فاز بمنصب العضوية كل من أحمد عبداللطيف «أبوتشت»، وأحمد عبدالتواب «فرشوط»، ومحمود عباس «نجع حمادي»، وقاسم عبدالمعطي «دشنا»، وفوزي أبو حديد «بندر قنا»، وهند عبدالمعطي «مركز قنا»، وشوري محمود فاوي «الوقف»، ويحيي معتوق «نقادة»، وأحمد كامل أبوالحسن «قوص»، وعبدالناصر محمد عثمان «قفط»، بينما فاز محمد نصر بعضوية المجلس بمقعد الشباب.

يذكر أنه كان يتنافس على منصب النقيب 5 مرشحين هم فتحي صويني، النقيب الحالي، وعلاء أبو زيد، ومحمود فؤاد، ومحمود السماك، وعمر حداد، بينما كان يتنافس على منصب العضوية 37 مرشحا؛ لحجز 7 مقاعد بالإضافة إلى مقعد الشباب.