رئيس التحرير

محمود مسلم

«الوطن» تنشر نتائج انتخابات المحامين بقنا.. «الصويني» نقيبا

تنافس على منصب النقيب 5 مرشحين

كتب:

رجب آدم
01:28 ص | الإثنين 08 فبراير 2021
انتخابات المحامين

انتخابات المحامين

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المحامين بقنا، نتائج الانتخابات التي تمت في النقابة الفرعية لاختيار النقيب ومجلس الإدارة ومقعد الشباب، وسط إجراءات احترازية ضد فيروس كورونا.

وأسفرت نتائج الانتخابات عقب انتهاء فرز الأصوات، عن فوز فتحي صويني بمنصب نقيب المحامين بقنا، كما فاز بمنصب العضوية كل من أحمد عبداللطيف «أبوتشت»، وأحمد عبدالتواب «فرشوط»، ومحمود عباس «نجع حمادي»، وقاسم عبدالمعطي «دشنا»، وفوزي أبو حديد «بندر قنا»، وهند عبدالمعطي «مركز قنا»، وشوري محمود فاوي «الوقف»، ويحيي معتوق «نقادة»، وأحمد كامل أبوالحسن «قوص»، وعبدالناصر محمد عثمان «قفط»، بينما فاز محمد نصر بعضوية المجلس بمقعد الشباب.

يذكر أنه كان يتنافس على منصب النقيب 5 مرشحين هم فتحي صويني، النقيب الحالي، وعلاء أبو زيد، ومحمود فؤاد، ومحمود السماك، وعمر حداد، بينما كان يتنافس على منصب العضوية 37 مرشحا؛ لحجز 7 مقاعد بالإضافة إلى مقعد الشباب.

اقرأ المزيد:

«أبوالشباب» يحصل على ضعف أصوات منافسه في انتخابات المحامين بسوهاج

مؤشرات أولية.. بفارق كبير حازم طه يفوز بمقعد نقيب المحامين بالفيوم

بعد انتهاء التصويت.. كل ما تود معرفته عن اليوم الأول لانتخابات المحامين

"عمار" يفوز بمقعد نقيب المحامين بجنوب سيناء

إقبال متوسط في انتخابات «المحامين» ببني سويف

طريقة ومحاذير تصويت المحامين في انتخابات النقابات الفرعية