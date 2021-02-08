طقس مشمس بالإسماعيلية وارتفاع في درجات الحرارة

شهدت مدينة الإسماعيلية، طقسا مشمسا، صباح اليوم الاثنين، واختفت الشبورة الخفيفة التي ظهرت في السادسة صباحا، دون تأثير علي الحركة المرورية بطرق المحافظة الزراعية والصحراوية.

وقالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عبر حسابها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن اليوم الاثنين يسوده طقسًا معتدلًا على السواحل الشرقية، مائلًا للدفء على السواحل الغربية والقاهرة والوجه البحري حتى شمال الصعيد، ودافئًا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء والرياح معتدلة.

وأوضحت أن حالة الطقس اليوم نهارًا سيكون مائلا للدفء على القاهرة والوجه البحري، وتكون الرياح معتدلة معتدلاً على السواحل الشمالية الشرقية ومائلا للدفئ على السواحل الشمالية الغربية، بينما يكون الطقس دافئا على جنوب سيناء وتكون الرياح معتدلة، على أن يكون الطقس مائلا للدفء على شمال الصعيد ودافئا على جنوب الصعيد وتكون الرياح معتدلة.

وأكدت الأرصاد في بيانها، أن الطقس ليلا شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري وباردا على السواحل الشمالة،وباردا على جنوب سيناء وشديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

وكانت المحافظة تعرضت لأمطار متوسطة، الخميس، في بعض القري والمراكز، تبعها ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة طوال ساعات النهار، مع انخفاض كبير في درجة الحرارة ليلا، فيما عمت شبورة طرق المحافظة السريعة، أمس الأحد، خاصة طرق الاسماعيلية القاهرة الصحراوي وطريق الإسماعيلية بورسعيد الزراعي والسويس الصحراوي وطالت محور 30 يونيو.