نقيب المحامين بشمال سيناء: النقابة درع مهم من دروع الوطن

قال ممدوح العيادي، نقيب المحامين الجديد في محافظة شمال سيناء، في أولى تصريحاته الصحفية، بعد فوزه في انتخابات النقابة، أمس، إنه سيعمل من أجل حقوق نقابية راقية للمحامين وأسرهم، وستكون النقابة قوية بتماسكها وجلبها حقوقها وحقوق الغير.

وأكد العيادي، أن النقابة درع مهم من دروع الوطن.

وكانت أنتخابات نقابة المحامين بشمال سيناء، قد أسفرت عن فوز ممدوح العيادي بمنصب نقيب المحامين بشمال سيناء وفوز اشرف فاروز حسين على مقعد الشباب بعد فرز التصويت بنادي نقابة المحامين بمدينة العريش.

وشهدت انتخابات نقابة المحامين بشمال سيناء، إقبال كثيفًا من أعضاء الجمعية العمومية للتصويت لمنصب نقيب المحامين ومجلس النقابة وعددهم 458 عضوًا.

وتنافس على مقعد نقيب المحامين ٣ مرشحين هم أسامة حجاب وممدوح العيادي ومحمد العكاوي، و٢٠ مرشحًا يستلزم انتخاب ٧ مرشحين و٣ آخرين لمنصب الشباب يتم اختيار واحد فقط.

وجاءت أسماء ٢٠ مرشحًا لمنصب العضوية لمحافطة شمال سيناء، إبراهيم محمد إبراهيم مصطفي، أحمد جمعة عبد الرحمن، أحمد سالم سليمان، أحمد فايد مسلم، أحمد محمد البيومي، أيمن محمد المتولي، تامر عبدالفتاح، حسني محمد حسين، حمدي سالم خيري، سالم سالمان فرحان، سعيد محمد سعيد، سليمان إبراهيم علي، سميرة هجرس منصور، شربات محمد راغب، صابر صلاح الدين عبد السلام، عصام الدين محمد خليل، محمد أحمد أحمد، محمد عبدالرحمن حمدان، محمد محمود علاء، محمود عبدالمعطي رمضان.

وجاءت الكشوف النهائية لمنصب الشباب لشمال سيناء أشرف فاروز حسين، طاهر محمد محمود، محمد جمال عطوة.