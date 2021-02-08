تفاصيل طرح أراضي البيع الفوري بـ26 مدينة جديدة: المساحة والسعر

طرحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عددًا من قطع الأراضي الجديدة، بآلية التخصيص الفوري، والتى تتبناها الهيئة في طروحاتها منذ مارس 2019، بأنشطة خدمية متنوعة عبارة عن «عمراني متكامل، واستثمار بمقابل حق الانتفاع، واستثمار خدمي، وصناعي.

وطرحت الوزارة الأراضي في 26 مدينة جديدة، هي القاهرة الجديدة، والسادس من أكتوبر، والشروق، والعبور، وزايد، وتشكى، وأسوان، والفيوم، وطيبة، وسوهاج، وملوي، وأخميم، وأسيوط، والمنيا، وبني سويف، والسادات، والعلمين الجديدة، ودمياط الجديدة، و15 مايو، والعاشر من رمضان، وبرج العرب، والنوبارية.

طرح الأراضي في القاهرة الجديدة وزايد وتوشكى والعلمين

وكشفت هيئة المجتمعات العمرانية، خلال موقعها الإلكتروني، عن مواقع الأراضي المتاحة للحجز بالمدن الجديدة الـ26، موضحة أن القطعة الوحيدة المتاحة للحجز، بمدينة الشيخ زايد تقع على مساحة 178946 مترًا مربعًا بنشاط خدمي (حضانة)، وبسعر تقديري قيمته 15870 جنيهًا للمتر الواحد، ومدة التقسيط 3 سنوات فقط.

وفي مدينة الشروق تقع قطعة على مساحة 7583 مترًا مربعًا بمركز خدمات الحي السابع بنشاط مستشفى، وسعر المتر سجل حوالي 5865 جنيهًا، والنسبة البنائية للمشروع، لا تزيد عن 40% من إجمالي مساحة الأرض، وتكون مدة التنفيذ 4 سنوات تحتسب من تاريخ إستلام قطعة الأرض.

وتقع القطعة الثانية بمساحة 9694م2 بمركز خدمات المجاورة الخامسة المنطقة الأولى بنشاط مدرسة، بسعر متر سجل 6925 جنيهًا، ولا تزيد النسبة البنائية فيه عن 40% من إجمالي مساحة الأرض.

بينما تقع القطعة الثالثة على مساحة 1150 مترًا مربعًا بمركز خدمات المجاورة الرابعة المنطقة الرابعة بنشاط حضانة، بسعر متر سجل حوالي 6015 جنيهًا، والنسبة البنائية للمشروع 30% من إجمالي مساحة الأرض.

والقطعة الرابعة مساحتها 2424 مترًا مربعًا وتقع بمركز خدمات الإسكان العائلى 2 بنشاط تجاري إداري، وحددت الهيئة سعر المتر المربع داخل القطعة بقيمة 9050 جنيها، والنسبة البنائية للمشروع 30% من إجمالي مساحة الأرض.

وتبلغ مساحة القطعة الخامسة 1664 مترًا مربعًا بمنطقة خدمات الواجهة الشرقية بنشاط إداري، بسعر 7305 جنيهات للمتر، والنسبة البنائية للمشروع لا تزيد عن 40% من إجمالي مساحة الأرض، ومدة تنفيذ المشروع 3 أعوام من تاريخ إستلام قطعة الأرض.

أسعار الأراضي تبدأ من 44 جنيهًا للمتر

وطرحت الهيئة قطعة أرض واحدة بمدينة توشكي الجديدة، بنشاط خدمي استثماري، عبارة عن محطة بنزين على مساحة 4300 متر، بسعر 44 جنيها، وفيمة التأمين 5720 جنيهًا.

وفي مدينة دمياط الجديدة، طرحت الهيئة قطعة أرض بنشاط صناعي، على مساحة 980 مترًا لإنشاء مصنع بالمنطقة الصناعية، بسعر تقديري للمتر الواحد قيمته 8129 جنيهًا.

وطرحت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، 3 قطع أراضٍ بمدينة القاهرة الجديدة، بنشاط خدمي بأحياء اللوتس والبنفسج، بسعر مقترح للقطعة الأولى قيمته 4315 جنيهًا للمتر بنشاط خدمي منافذ تقديم (وجبات سريعة، وATM) وقيمة التأمين تبلغ 472277 جنيهًا، على مساحة 10945 متر مربع.

والقطعة الثانية، بسعر 167 جنيها للمتر، وتأمين 1122240، بنشاط خدمي عبارة عن مباني سهلة الفك والتركيب لإنشاء مطاعم وملاعب وكافتيريات.

أما القطعة الثالثة فهي عبارة عن «سيرك» بسعر 275 جنيهًا للمتر، وقيمة التأمين 89237 جنيهًا.

وكانت «الوطن » انفردت بنشر الطرح الأول لأراضي حق الانتفاع بدمياط الجديدة، وأراضي الحصة العينية والنقدية على المطورين العقاريين بمدينة العلمين الجديدة.