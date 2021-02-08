«جن جنونه».. مدرس فرنساوي يجمع أكياس القمامة بعد ضياع شقا عمره

يجمع بقايا أكياس الشيبسي والبسكويت الملقاة في صناديق القمامة، وأي ورقة فارغة تقابله في الشارع، يعد الأكياس، ليهرول ويجمع أوراقا وأكياسا أخرى، ظل على هذا الحال لمدة 22 عاما، بعدما جن جنونه، ليتخيل «عم عطية» الذى يقارب عمره الستين عاماً، أن أكياس الشيبسى الفارغة هى فلوسه و«شقى عمره اللى راح»، فى الغربة، ليستحوذ عليها إخوته ويطردونه.

مستر عطية، أو عم عطية العشري كما يلقبه البعض، كان يعمل مدرسا للغة الفرنسية، ويجيد اللغة الإيطالية أيضا، حتى جاءته فرصة للعمل بإيطاليا، لينتهزها، ويسافر حتى يكون نفسه كأي شاب يحلم بالسفر فى حينها، خاصة بعد وفاة والده.

لم يجد سوى الشارع مأوى له لمدة 22 عاماً

سافر «عطية» الذى لا تفارق الضحكة وجهه إلى إيطاليا، واعتاد أن يرسل أمواله إلى إخوته كي يحفظوها معهم ويستثمروها فى التجارة معهم، خاصة وأنهم كانوا يعملون بالجزارة ولديهم سلسلة محلات كبرى، ليتفاجأ بعد عمله بالغربة لسنوات طويلة، ونزوله مصر ليستقر ويكون أسرة، بأن إخوته أخذوا أمواله وسنوات «تعبه وشقاه»، ولم يجد سوى الشارع مأوى له، هذا ما أكده إيهاب جودة مدير مؤسسة بسمة لإيواء المشردين بلا مأوى، التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى.

وأضاف جودة لـ« الوطن»، أنه منذ ما يقرب من 4 سنوات، وتحديدا فى 24 يونيو 2016، في منطقة حسن صالح بالزقازيق، تلقى فريق الدار بلاغا بوجود شخص ينام فى الشارع بلا مأوى لمدة تجاوزت 22 عاما، لافتا إلى أن الفريق توجه على الفور، وتم توقيع الكشف الطبى عليه للتأكد من خلوه من أى أمراض معدية، وعرضه على الأخصائية الاجتماعية والنفسية، للتعرف على حالته، وإيوائه وإعادة تأهيله مرة أخرى بالدار.

وأكد أن «عم عطية» أصبح مريضا نفسيا لا حول له ولا قوة، ظل يتخذ رصيف الشارع مأوى له، بعد نصب إخوته عليه، قائلا: «كان بيلم أكياس الشيبسى ويقول 2 جنيه، ويجمع الكياس باعتبار أنهم فلوس، ويفضل يحسب».