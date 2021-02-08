«مقابلات شخصية» لاختيار رؤساء ومراقبي لجان امتحانات الثانوية بأسيوط

واصلت مديرية التربية والتعليم في أسيوط، إجراء المقابلات الشخصية للمرشحين للعمل كرؤساء ومراقبين للجان امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الجاري.

وقال محمد عبد المحسن وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، في تصريح له، اليوم، إن المقابلات الشخصية لرؤساء ومراقبين أوائل ورؤساء مراكز توزيع وتجميع الأسئلة للجان الثانوية العامة تستمر حتى يوم الخميس المقبل بمقر مركز «خديجة يوسف للتدريب والدمج»، في حضور محمد إبراهيم وكيل المديرية و مصطفى شعلان عضو الإدارة العامة للامتحانات بوزارة التربية والتعليم وأحمد سعد من الإدارة العامة للشئون القانونية بديوان الوزارة و المهندس محمد النمر مدير عام التعليم الفني وعضو لجنة الإدارة وسط الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية وارتداء الكمامات حرصاً على سلامة الجميع.

وأوضح محمد إبراهيم الدسوقي، وكيل مديرية التربية والتعليم ورئيس اللجنة، إن إجراء المقابلات الشخصية للمرشحين تستمر على مدار خمسة أيام مشيرًا إلى أن من تقدموا لإجراء المقابلات الشخصية 760 مرشحًا، منهم 526 مرشحا كرئيس لجنة و217مرشحا للعمل كمراقب أول، و 17مرشحا كرئيس مركز توزيع أسئلة.

وأضاف الدسوقي أن المقابلات الشخصية بدأت اليوم للمتقدمين من إدارات ديروط والبدارى و ديوان المديرية، على أن يُخصص اليوم، الإثنين للمتقدمين من إدارات أسيوط وأبوتيج وساحل سليم ، بينما سيُخصص يوم الثلاثاء،للمتقدمين من إدارات صدفا وأبنوب والاربعاء للمتقدمين من إدارتى الفتح والغنايم بينما يوم الخميس للمتقدمين من إدارتى منفلوط والقوصية

ومن جانبه أشار إيهاب عثمان رئيس لجنة الإدارة لإمتحانات الثانوية العامة بقطاع أسيوط إلى أنه يمكن لكل مرشح الإطلاع على موعد المقابلة من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة بإستخدام كود المعلم وكلمة السر لافتا إلى أنه فى حالة تخلف أى مرشح عن الحضور يتم إحالته للتحقيق بمعرفة الوزارة حرصا