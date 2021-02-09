الأسبوع المقبل الأقباط يحتفلون بعيدين في يوم واحد.. تعرف عليهما

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الأسبوع المقبل، بعيدين في يوم واحد، وهو يوم 8 أمشير بحسب التقويم القبطي، الذي يوافق عيد شهداء الأقباط في العصر الحديث، وعيد دخول السيد المسيح إلى الهيكل في اليوم الأربعين لولادته طبقا للاعتقاد المسيحي.

عيد شهداء العصر الحديث

وعيد الشهداء الذي أقره المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، في 2017، هو قاصر على الاحتفال بالأقباط الذين استشهدوا نتيجة الأعمال الإرهابية التي طالتهم في الداخل والخارج، وتقيم بتلك المناسبة الكنائس، قداسات صلوات، ومن المقرر أن يترأس الأنبا بفنوتيوس مطران سمالوط وتوابعها للأقباط الأرثوذكس، الذكرى السادسة لشهداء ليبيا من الأقباط الذين تم ذبحهم على يد تنظيم داعش الإرهابي في 2015، وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد، وهي الاجراءات التي منعت لأول مرة هذا العام ما يعرف بـ"النهضة الروحية" التي كانت تقام سنويا لمدة أسبوعين قبل العيد، منعا للتجمعات هذا العام.

ويشمل العيد "الشهداء الأقباط على يد تنظيم داعش الإرهابي في ليبيا، وشهداء الكنيسة البطرسية بالعباسية، وشهداء أحد السعف بكنيستي المرقسية بالإسكندرية ومارجرجس بطنطا، وشهداء طريق دير الأنبا صموئيل بجبل القلمون، وشهداء كنيسة مارمينا بحلوان"، وفي هذا العيد، ترفع صلوات القداس بحضور أسر الشهداء وتذكر أسمائهم على المذبح في كنائسهم وتطلب لهم الرحمة، وخاصة في كاتدرائية شهداء الوطن والإيمان بقرية العور مسقط رأس ضحايا داعش في ليبيا، وهي الكاتدرائية التي أنشأت بقرار من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتحتوي على أجساد الشهداء بعد عودتها من ليبيا.

عيد دخول المسيح إلى الهيكل

والعيد الآخر في هذا اليوم 8 أمشير، هو عيد دخول السيد المسيح إلى الهيكل، بحسب الاعتقاد المسيحي، حيث يذكر السنكسار الكنسي، أنه تم إدخال المسيح إلى الهيكل بعد أربعين يومًا من ولادته بحسب شريعة بني إسرائيل، وهو من الأعياد السيدية الصغرى بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية التي تحتفل كل عام بـ14 عيدًا سيديًا أي تخص السيد المسيح وحياته، ولسهولة تصنيفها، فتم تقسيمها إلى 7 أعياد كبيرة، و7 أعياد صغيرة.

و"السنكسار" هو كتاب يحوي سير القديسين والشهداء وتذكارات الأعياد، وأيام الصوم، مرتبة حسب أيام السنة، ويُقرأ منه في الصلوات اليومية طبقا للتقويم القبطي الذي تتكون فيه السنة من 13 شهرا، وكل شهر فيها 30 يومًا، والشهر الأخير المكمل هو نسيء يُطلق عليه الشهر الصغير.