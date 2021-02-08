ضبط 10 أطنان لحوم ودواجن وأسماك غير صالحة في حملة بأسيوط

أعلن اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة شنت حملة تموينية، اليوم الاثنين، بمشاركة ضباط هيئة الرقابة الإدارية بأسيوط، والمهندس نبيل الطيبي، السكرتير العام المساعد للمحافظة، ومحمد إسماعيل، وكيل وزارة التموين، وعدد من مفتشي مديرية التموين، ومفتشي الأغذية والطب البيطري.

استهدفت الحملة المرور على أسواق ومحال حي شرق وغرب أسيوط، والمنطقة الصناعية ببني غالب، التابعة لمركز أسيوط، وذلك في ضوء المراقبة المستمرة على الأسواق بالمحافظة، ومتابعة جودة السلع الغذائية والتموينية المقدمة للمواطنين.

وأوضح المحافظ أن الحملة أسفرت عن ضبط 10 أطنان و790 كيلوجرام لحوم ومجمدات ودواجن وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي ومجهولة المصدر، وغير مصحوبة بالمستندات الدالة على مصدرها.

وأضاف أن الحملة شملت مراجعة الشهادات الصحية والتأكد من تاريخ الصلاحية للمنتجات، بالإضافة إلى فحص المخازن الخاصة بالمجمعات، للتأكد من السلامة الصحية وطرق التخزين والحفظ، بجانب مراجعة الأسعار والأوزان، لافتاً إلى تحرير محضر برقم 1082جنح أمن الدولة طوارئ لسنه 2021مركز أسيوط.

وأشار المحافظ إلى أهمية توفير السلع الأساسية، خاصةً الغذائية للمواطنين، بكميات وأسعار مناسبة، وطبقاً للمواصفات المقررة بمراكز وقرى المحافظة، لافتاً إلى تشديد الرقابة على الأسواق والمحلات ومنافذ البيع المختلفة، للتأكد من سلامة المواد والسلع المعروضة، ومتابعة جودتها وصلاحيتها للاستخدام، ومكافحة جرائم الغش التجاري والصناعي والغذائي، وتوافر الشروط الصحية وسلامة التخزين.

وشدد على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للقوانين المنظمة لذلك، دون تهاون أو تقاعس، والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال الاستغلال من بعض التجار وضعاف النفوس، ومنع أي تجاوزات قد تحدث، ليكون ذلك رادعاً لكل من تسول له نفسه الاتجار في صحة المواطنين.