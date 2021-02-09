مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 9-2-2021 في مصر

تغيرات طفيفة تشهدها مواقيت الصلاة يوميا، لذا يحرص المسلمون على معرفتها بشكل مستمر، وتستعرض «الوطن» استمرارًا لخدماتها اليومية التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة، مواقيت الصلاة، الثلاثاء 8 فبراير الحالي، في عدد من المحافظات، وفقًا للهيئة المصرية العامة للمساحة، على النحو التالي:

مواقيت الصلاة اليوم في القاهرة

أذان الفجر: 05:14

أذان الظهر: 12:10

أذان العصر: 03:16

أذان المغرب 05:39

أذان العشاء: 06:58

مواقيت الصلاة اليوم في الإسكندرية

أذان الفجر: 05:14

أذان الظهر: 12:10

أذان العصر: 03:15

أذان المغرب: 05:38

أذان العشاء: 06:57

مواقيت الصلاة اليوم في بني سويف

أذان الفجر: 04:52

أذان الظهر: 11:52

أذان العصر: 03:05

أذان المغرب 05:29

أذان العشاء: 06:44

مواقيت الصلاة اليوم في طنطا

أذان الفجر: 04:59

أذان الظهر: 11:56

أذان العصر: 03:04

أذان المغرب 05:27

أذان العشاء: 06:45

مواقيت الصلاة اليوم في المنصورة

أذان الفجر: 05:05

أذان الظهر: 12:02

أذان العصر: 03:09

أذان المغرب 05:32

أذان العشاء: 06:50

مواقيت الصلاة اليوم في الزقازيق

أذان الفجر: 05:03

أذان الظهر: 12:01

أذان العصر: 03:09

أذان المغرب 05:32

أذان العشاء: 06:49

مواقيت الصلاة اليوم في أسيوط

أذان الفجر: 04:55

أذان الظهر: 11:55

أذان العصر: 03:06

أذان المغرب 05:30

أذان العشاء: 06:45

مواقيت الصلاة اليوم في سوهاج

أذان الفجر: 04:51

أذان الظهر: 11:52

أذان العصر: 03:05

أذان المغرب 05:30

أذان العشاء: 06:44

مواقيت الصلاة اليوم في مطروح

أذان الفجر: 05:22

أذان الظهر: 12:18

أذان العصر: 03:23

أذان المغرب 05:46

أذان العشاء: 07:05