تخفيضات تصل لـ40%.. التفاصيل الكاملة لبطاقات «هي» و«لكِ» للسيدات

تتنافس العديد من البنوك العاملة بالقطاع المصرفي، في منح تسهيلات للاقتراض والأوعية الادخارية، التي تتلاءم مع احتياجات مختلف العملاء لجذب المزيد منهم، بهدف تحفيز معدلات الاستهلاك والشراء في السوق، وبينها البطاقات المصصمة خصيصاً للسيدات في عدد من البنوك.

وترصد «الوطن» في هذا الصدد، التفاصيل الكاملة لـ لبطاقات «هي» من بنك CIB، بطاقات لكِ من المصرف المتحد، وبطاقات لكي من QNB، وفقًا لسياسة البنوك المعلنة، بعد قرار البنك المركزي بخفض سعر العائد الإيداع والإقراض، وسعر العملية الرئيسية، الصادر عن لجنة السياسة النقدية الخميس الموافق 12 نوفمبر 2020.

تفاصيل بطاقات «هي» الائتمانية من CIB

يقدم البنك التجاري الدولي بطاقات «هي» الائتمانية من CIB التي صًممت بشكل خاص، لكي تتمتعي بالعديد من المميزات والعروض التي تلبي الاحتياجات اليومية لمعظم السيدات.

مميزات بطاقات «هي» الائتمانية من البنك التجاري الدولي – مصر:

​ـ خصومات حصرية تصل إلى 40 % في مجموعة متنوعة ومختارة من المتاجر المتخصصة بالمرأة.

ـ الاشتراك التلقائي في برنامج تأمين حياة «هي» بقيمة 25 ألف جنيه.

ـ تغطية تأمينية على مديونية البطاقة تصل إلى 500 ألف جنيه.

ـ دخول مجانى إلى صالات الاستراحة في مطارات مختارة بأنحاء الشرق الأوسط بغض النظر عن درجة تذكر السفر أو عدد مرات السفر، فقط عن طريق إظهار بطاقة CIB «هي» الائتمانية.

ـ الحصول على هدية مجانية Buy 1 Get 1 مقابل ما يتم شراؤه بالبطاقة من خلال تطبيق ماستركارد.

ـ يمكن تحميل التطبيق على الهاتف المحمول من أبل ستور أو جوجل بلاي لمعرفة آخر العروض وكيفية الاستفادة منها.

ـ إمكانية إصدار حتى 4 بطاقات إضافية لأفراد أسرتك.

ـ نظام التقسيط يصل إلى 36 شهرًا بأقل معدل فائدة.

ـ خدمات حجز السفر المتوفرة عبر الاتصال بـ 19666.

ـ خدمة الرسائل النصية القصيرة المجانية للتذكرة بميعاد السداد الشهري.

تفاصيل بطاقة «لكِ» من المصرف المتحد​​​​​

ـ حساب توفير بدون مصاريف فتح حساب بالجنيه المصري، سواء في الحسابات التقليدية أو المتوافقة مع أحكام الشريعة.

ـ عائد أعلى بـ0.25% عن العائد المعلن لحسابات التوفير سواء في الحسابات التقليدية أو المتوافقة مع أحكام الشريعة.

ـ تمويل السيارات سواء الجديدة أو المستعملة بعائد أقل بـ1% عن العائد المعلن.

ـ خصم 0.25% على المصاريف الإدارية للتمويلات الشخصية بأنواعها.

ـ شهادة مليونير مجاناً بقيمة 100جنيه عند حصولك على بطاقة ائتمانية جديدة وتفعيلها (على أن يكون الحد الائتماني للبطاقة لا يقل عن 10 آلاف جنيه).

ـ 3000 نقطة مكافأة عند استخدامك البطاقة الائتمانية لأول مرة بمبلغ 500 جنيه.

تفاصيل بطاقة لكِ من QNB

ـ باقة بنكية جديدة تتناسب مع احتياجاتك المصرفية المختلفة وذلك لتحصلي على تجربة بنكية استثنائية عند القيام بمعاملاتِك.

ـ يمنحك حساب سوبر توفير وحساب التوفير اليومي معدل عائد تنافسي مع سهولة الوصول إلى أموالك في أي وقت.

ـ يمكن إصدار بطاقة ائتمان إضافية مُخفضة لأحبائك مع التحكم في الحد الائتماني.

ـ خصم 25% على رسوم إصدار البطاقة.

ـ خصم خاص على خزائن العملاء حيث يمكنك حفظ مقتنياتك القيمة دون قلق.

ـ عروض بطاقات الائتمان مستمرة ومتنوعة على مدار العام.

ـ يمكنك تأجيل دفع الأقساط الشهرية لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر.

ـ تخضع لشروط الباقة التي تتبع لها عميلات البنك.