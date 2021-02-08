سقوط 4 أبراج كهرباء وانقطاع التيار عن مناطق بغرب مطروح «صور وفيديو»

شهدت محافظة مطروح، قبل قليل، سقوط 4 أبراج لنقل الكهرباء، على الخط القبلي للكهرباء بمدينة النجيلة، التي تبعد حوالي 70 كيلومتراً، عن غرب مدينة مرسى مطروح.

وقال عيسى أبوشيتة، عضو مجلس نقابة العاملين في قطاع كهرباء مطروح بشركة توزيع كهرباء البحيرة ومطروح، والمسئول الصيانة بهندسة كهرباء النجيلة، إن الأبراج الكهربائية الأربعة سقطت، اليوم الاثنين، نتيجة شدة الرياح التى تنشط فى مركز ومدينة النجيلة، مشيراً إلى أنه يجري حالياً توصيل الكهرباء من مركز ومدينة سيدي براني على خط الربط، لحين إصلاح الأبراج التي سقطت، وتشغيلها مرة أخرى.

وتسبب سقوط الأبراج في انقطاع التيار الكهربائي عن بعض النجوع والعزب بمركز النجيلة، وينتظر الأهالي توصيل التيار الكهربائي من الخط البديل.

ونشر «أبوشيتة»، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، مجموعة من الصور ومقطع فيديو للأبراج الكهربائية الأربعة بعد سقوطها في مدينة النجيلة، وانتقال الفنيين بهندسة كهرباء النجيلة، للتعامل معها، والعمل على صيانتها وتوصيل الكهرباء للمنطقة.

ونشطت بعض الرياح المحملة بالأتربة في بعض مراكز مطروح، خاصةً فى القرى والنجوع والمناطق المفتوحة على الصحراء الغربية، ومنها السلوم والنجيلة ومرسى مطروح، ما تسبب في سقوط أبراج الكهرباء.

وتلقت غرفة عمليات شركة الكهرباء، قطاع مطروح، إشارة بسقوط 4 أبراج تحمل كابلات كهربائية في النجيلة، وأبلغت المسئولين في هندسة الكهرباء بالنجيلة، ويجري التعامل معها، تمهيداً لإعادة الشيء إلى أصله، وإجراء عملية صيانة شاملة لها، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين.