الإسكان: بناء 5 أبراج بمدينة العلمين منها برج أيقوني

قال المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إن مصر والصين يحتفلان بمرور 65 سنة على التعاون الثنائي، حيث يتم التعاون مع الشركة الصينية لبناء حي المال والأعمال في العاصمة الإدارية الجديدة، لافتا إلى أنه تم الاتفاق على بناء 5 أبراج، منها برج أيقوني في مدينة العلمين والتي لن تعد مدينة ساحلية للمصايف ولكن مدينة قائمة بذاتها: «سيكون البرج الإيقوني بارتفاع 250 متر 68 وأبراج أخرى بارتفاع 200 متر بارتفاع 56 دورًا، ومدة التنفيذ ستكون 3 سنوات و6 أشهر».

التعامل مع الشركة الصينية من خلال الجنيه المصري

وأضاف «عباس» خلال مداخلة ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع على فضائية الحياة: «هناك اتفاق مع الشركة الصينية التي ستنفذ المشروع مثل أي مقاول مصري وسيتم الدفع بالجنيه المصري وليس الدولار على ضوء التعاون المشترك مع الشركة الصينية، وستمول هيئة المجتمعات العمرانية المشروعات»، لافتًا إلى الهيئة تدعم كل المشروعات القومية التي ستعمل على تحقيق حياة أفضل للمواطن.

مجهود كبير للرئيس

وواصل نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية: «الدولة تبني بكل قوة وتريد إحداث فارقًا كبيرًا في حياة المواطن، وهو ما ظهر من خلال المشروعات العملاقة ومشروع تنمية الريف المصري الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال 5 سنوات لتنمية 1500 قرية كل سنة على مدار3 سنوات، بإجمالي نحو 450 مليار جنيه مصري رغم جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».