رئيس الزمالك المعزول حرم خزانة النادي من 10 ملايين جنيه تعاقدات

كشفت حيثيات القضاء الإداري، في أسباب رفض الطعن المقدم من رئيس الزمالك المعزول ومجلس إدارته، عن أن وزير الشباب والرياضة، أصدر قرار بتاريخ 2020/9/23 بتشكيل لجان الفحص الأعمال المالية والإدارية للهيئات الرياضية المختلفة، من بينها نادي الزمالك للألعاب الرياضية، مشيرة إلى أن مجلس المعزول حمل ميزانية النادي، بمبلغ 490519 جنيه غرامات وعقوبات، دون مقتضى نتيجة التعدي على شبكة المياه العمومية، خلال العام المالي 2019/ 2020.

وكذا، عدم قيام النادي بتنفيذ الحكم النهائي الصادر لصالحه من محكمة الاستئناف بتاریخ 30/1/2020، بإلزام شركة «برومو اد»، بأن تؤدي للنادي مبلغ 8 ملایين و100 ألف جنيه، ما ترتب عليه حرمان خزينة النادي من هذا المبلغ، والفوائد القانونية عليه.

وأضاف، عدم احتساب أو تحصيل مستحقات الدولة المتمثلة في الضريبة على القيمة المضافة على رسوم العضويات

الجديدة عن الفترات من العام المالي 2018/2017 وحتى 2020/2019، والبالغ ما أمكن حصره خلالها، نحو مبلغ 141 مليون جنيه، بالمخالفة لقانون الضريبة المضافة.

عدم قيام مسئولي النادي بتحصيل مستحقات الدولة على إيجارات المحلات عن الأعوام من 2018/2017 وحتی 30 /6/ 2020 من واقع ميزانيات النادي لهذه الأعوام بلغت تلك الإيجارات مبلغ 144 مليون جنيه.

لم يتم احتساب أو تحصیل أو توريد الضريبة العقارية المستحقة عليها للجهة المختصة بالمخالفة للمادة رقم (۲) من القانون رقم 116 لسنة 2008، وأحكام المادة 33 من اللائحة المالية للأندية الرياضية.

وحرمان الخزانة العامة للدولة من إيراداتها السيادية، نتيجة قيام النادي باحتجاز مبالغ كبيرة يتم خصمها منمرتبات العاملين واللاعبين، لحساب الضرائب ودون توريدها إلى مصلحة الضرائب المختصة بالمخالفة لأحكام المادة رقم 14 من القانون رقم 1 السنة 2005، وبلغ ما أمكن حصره نحو 180 مليون جنيه جنيه الأمر الذي يؤدي إلى إلحاق ضرر على خزينة النادي، بتحميلها قيمة الغرامات الناتجة عن تأخير سداد تلك الضرائب.

عدم قيام النادي بخصم نسبة الـ5% المستحقة على تعاقدات النادي مع لاعبي الفريق الأول بالمخالفة لأحكام المادة رقم (48) من القانون رقم 3 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010 بشان نقابة المهن الرياضية.

مخالفة أحكام اللائحة الأساسية للفريق الأول لكرة القدم لنادي الزمالك المعدلة بقرار مجلس الإدارة رقم 11 في 2018/10/20 بند (1) فيما يخص نسبة المشاركة وصرف 100% لبعض اللاعبين وليس 70%، وبلغ ما أمكن حصره من مبالغ تم صرفها بالمخالفة، نحو مبلغ 10 ملايين جنيه و725337 دولار و774193 یورو تمثل نسبة 20%.