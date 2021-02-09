«القناة للسكر»: تدشين مصنع يوفر مليار دولار خلال عامين

قال إسلام سالم العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة القناة للسكر، إن الشركة لديها مشروع لتدبير احتياجات مصر من البنجر، ولكي يجرى تدشين مصنع كبير لصناعة البنجر، كان لا بد من أن تكون 40% على الأقل من بنجر السكر من مزرعة تمتلكها الشركة لضمان الجودة والاستمرارية والسعر.

وأضاف سالم خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «كلمة أخيرة»، الذي يعرض عبر شاشة «on»: «الزراعة الحديثة حتى لو كانت في الصحراء فإنها ستجعل الفدان أكثر إنتاجية من الزراعة في الوادي والدلتا وتبلغ الضعف، إذ أن متوسط إنتاج مصر من البنجر للفدان الواحد يبلغ 18 طنا للفدان، بينما يبلغ في الصحراء نحو 45 طنا للفدان».

وتابع، أن مصر تعاني من عجز كبير في السكر والسلع الاستراتيجية والزيوت النباتية كما أن حجم الفاتورة يصل في السنة إلى 10 مليارات دولار، وهو رقم كبير جدا وينمو مع الزيادة السكانية.

وأردف: «المصنع كإنتاج للسكر فقط سيوفر 450 مليون دولار سنويًا، وعندما يكتمل المشروع خلال عامين فإنه سيبلغ مليار دولار عامين، وسنفتتح تجارب التشغيل في أبريل، إذ كان من المفترض أن تستغرق أعمال إنشائه ما يتراوح بين 3 سنوات إلى 4 سنوات، ونستخدم تكنولوجيا متقدمة توفر الطاقة وتقلل تكلفة الاستثمار لوحدة الإنتاج، إذ أنها تقارب في هذا المصنع نصف المصانع الأخرى التي أقيمت مؤخرًا في مصر».

وأشار، إلى أن المصنع يوفر 2000 فرصة عمل، والأهم هو الزراعة التعاقدية مع المزارعين بواقع 45 ألف مزارع في السنة، أما تمويل المشروع فيكون من خلال القروض ومساهمات المساهمين، إذ جرى سداد أموال المستثمرين بواقع 30%، أما الـ70% الأخرى فإنها تتم من خلال قروض تدبر داخليا وخارجيا.