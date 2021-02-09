فريدة سيف النصر تكشف عن إصابتها بأزمة تنفس: عديتها بسورة الشرح

تحدثت الفنانة فريدة سيف النصر، عن إصابتها بأزمة في التنفس في الأيام الأخيرة، واصفة إياها أنها «بلا سبب»، دون أن توضح دواعي تلك الأزمة، لافتة إلى أنها شفيت منها ببركة قرائتها للقرآن الكريم، وتحديدا سورة الشرح.

وقالت فريدة سيف النصر: «الحمدلله أزمة تنفس بلا أسباب، والله العظيم عدت قسما بالله بـ(بسم الله الرحمن الرحيم.. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فأنصب والي ربك فأرغب..صدق الله العلي العظيم)».

وأضافت الفنانة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «خذ من القرآن ماشئت لما شئت هو دواء لكل داء كلمات الله.. ونعم بالله.. حبيبي يا الله».

وكان آخر ظهور للفنانة فريدة سيف النصر في مسلسل «الفتوة»، مع النجم ياسر جلال، الذي عرض في شهر رمضان الماضي، وحقق العمل نجاحا جماهيريا وقت عرضه، وشارك في بطولته كل من مي عمر، ونجلاء بدر، وأحمد صلاح حسني، ورياض الخولى، تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي.

وتواصل الفنانة القديرة تصوير أحداث دورها بمسلسل «موسى» للنجم محمد رمضان، المقرر أن ينافس به في السباق الرمضانى المقبل، وتجسد فريدة سيف النصر ضمن أحداث المسلسل دور سيدة غجرية ودجالة تقرأ الودع من خلال الكف وتدعى «كحلا»، وتتلون في أكثر من شخصية طوال أحداث المسلسل.

يذكر أن مسلسل «موسى»، بطولة محمد رمضان، وسمية الخشاب، وعبير صبري، وهبة مجدي، ورياض الخولي، وسيد رجب، وصبري فواز، ومنذر ريحانة، وهبة مجدي، وفريدة سيف النصر، وعارفة عبدالرسول، وأمير صلاح الدين، وضياء عبدالخالق، ومفيد عاشور، وحمدي الوزير، وتأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجي، وتدورأحداث المسلسل في حقبة الأربعينات والخمسينات، حول مشكلات وحكايات الصعيد.