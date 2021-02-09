كل ما تريد معرفته عن «الصرع».. يصيب 50 مليون شخص سنويا

قدّمت وزارة الصحة والسكان روشتة وقائية بسيطة لتعريف المواطنين بمرض الصرع، في إطار حرص الوزارة على الصحة العامة للمواطنين، حيث أوضحت في منشور توعوي لها، أنّ الصرع «اضطراب مزمن» يصيب الدماغ ويتميز بنوبات متكررة وجيزة من الحركة اللاإرادية في الجسم كله أو جزء منه، يصاحبها فقدان الوعي والتحكم في وظائف الأمعاء أو المثانة.

وتابعت الوزارة في منشورها التوعوي: «يتسبب فرط الشحنات الكهربائية التي تطلقها مجموعة من خلايا الدماغ في حدوث هذه النوبات، وقد تترواح مدة النوبات بين غفلات الانتباه ونفضات العضلات الخاطفة وبين النوبات الممتدة».

نوبات الصرع تختلف من حيث مدة تكرارها

وأوضحت الوزارة أنّ النوبات تختلف من حيث مدة تكرارها من أقل من مرة واحدة في السنة إلى عدة مرات في اليوم، ولا يعني حدوث نوبة واحدة أنّ الشخص مصاب بالصرع.

ولفتت إلى أنّ هناك نوعين من الصرع، الأول «ثانوي» وأسبابه أضرار الدماغ الناجمة عن الإصابات قبل الولادة أو الفترة المحيطة بالولادة، مثل نقص الأكسجين أو انخفاض الوزن عند الميلاد، والنوع الثاني هو «الصرع المجهول» وهو أكثر أنواع الصرع انتشارا، ويصيب 6 من كل 10 أشخاص مصابين وأسبابه غير معروفة.

طرق علاج مرض الصرع

وأشارت الوزارة إلى أنّه يمكن علاج الصرع، أي التحكم الكامل في النوبات التي تصيب مرض الصرع، باستخدام أدوية يومية مضادة له وسحبها بعد فترة تتراوح بين سنتين و5 سنوات من العلاج الناجح، وانقطاع النوبات في حالة 70% من الأطفال و60% من البالغين، دون أن يؤدي ذلك الى الانتكاس لاحقا.

وذكرت وزارة الصحة والسكان، أنّ مرض الصرع يعاني منه نحو 50 مليون شخص حول العالم، ما يجعله المرض العصبي الأكثر انتشارًا حول العالم، وتستمر وزارة الصحة والسكان في رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى لمتابعة الموقف الوبائي على مستوى المحافظات، لمنع وصول أي فيروسات أو أمراض معدية.