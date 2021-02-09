«بعثة طالوت» في حلقات مسلسلة بإذاعة شمال الصعيد

انتهت إذاعة شمال الصعيد من تسجيل سلسلة حلقات إذاعية حول بعثة طالوت ضمن برنامج «القرآن مأدبة الرحمن» متضمنًا حوارات مسلسلة مع المستشار الدكتور على أحمد علي أحمد شلوفة العدوي، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية وصاحب الدراسة العلمية المعنونة بـ«العلامات الدالة على بعثة طالوت.. صورة لما فهم غير وجهه الصحيح من قضايا التفسير»، التي تتضمن دراسة لما جاء في سورة البقرة، كاشفًا خلالها عن رؤية مغايرة لما هو شائع بين كتب التفاسير وذلك استنادًا لأدلة متعددة ومصادر غير مذكورة لدى العلماء والباحثين.

وقال المذيع أحمد أبو ضيف، كبير مقدمي البرامج ومسؤول برنامج «القرآن مأدبة الرحمن» إنه تم الانتهاء من تسجيل 7 سبع حلقات مسلسلة سيبدأ إذاعتها اعتبارًا من الجمعة 26 فبراير، موعد برنامج "القرآن مأدبة الرحمن" المقرر إذاعته يومي الجمعة والأحد الساعة 6.40 دقيقة، مشيرا إلى أنه ناقش مع المستشار العدوي، مختلف الرؤى الأخرى من أجل مزيد من المعرفة للمستمعين، وتحقيق أكبر قدر من الاستفادة من تلك القضايا الإشكالية وما تثيره من أمور أختلف فيها العلماء.

يذكر أن المستشار الدكتور على أحمد على أحمد شلوفه العدوي، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، كاتب وباحث وشاعر من أبناء بني عديات بمركز منفلوط محافظة أسيوط، مواليد عام 1954م، وحفظ القرآن وهو طفلاً، وحاصل على ليسانس كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر، وكلية الحقوق جامعة أسيوط، ودبلوم الشريعة والقانون ودبلوم القانون العام ودبلوم القانون الخاص والماجيستير من كلية الحقوق جامعة أسيوط، والدكتوراه من كلية الحقوق جامعة عين شمس، ويشغل صفة محاضر مركزي بالهيئة العامة لقصور الثقافة، وله العديد من المؤلفات العلمية والأدبية ومنها كتاب "خلاصة التحقيق في براءة يوسف الصديق.. قصة المؤامرة على يوسف من قبل أخوته" ويقع في 220 صفحة، وكتاب "خلاصة التحقيق في براءة يوسف الصديق.. قصة المراودة" ويقع في 233 صفحة، وديوان شعر فصحى بعنوان "قطار الحياة" صدر عن مكتبة الآداب بالقاهرة بالعام 2006، وديوان شعر فصحى بعنوان "عاشق البدر"2012م، وديوان شعر عامية بعنوان "زمقان وهطق"2012م، وله تحت النشر ديوان شعر فصحى بعنوان "شمس الضحى"، ودراسة لآيات من كتاب الله "القرآن الكريم"، كما صدر له عمل مشترك بعنوان "العزف على أوتار الشجن" صدر عن فرع ثقافة أسيوط التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة.