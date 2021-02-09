«CNN Travel» يختار مصر ضمن الواجهات السياحية للسفر خلال جائحة كورونا

اختار موقع «CNN Travel»، مصر، ضمن الوجهات السياحية التي يمكن السفر إليها في الوقت الحالي، أثناء أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد، وذلك ضمن مبادرة «Unlocking the World» والتي أطلقها الموقع لقرائه.

واستعرض الموقع خلال التقرير الذي نشره تحت عنوان «السفر إلى مصر خلال كوفيد 19»: ما تحتاج إلى معرفته قبل السفر»، كل ما يجب أن يعرفه السائح عن مصر قبل السفر من حيث نصائح السفر المقررة من قبل الحكومة المصرية، والإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية المطبقة في المنشآت الفندقية والسياحية والمتاحف والمواقع الأثرية، منوها عن صرامة وجدية تطبيق هذه الإجراءات.

كما استعرض الموقع، المقاصد السياحية المتنوعة بمصر، مشيرا إلى أن مصر، تزخر بالعديد من المقومات السياحية والأثرية، منها أهرامات الجيزة والمتاحف المتميزة والمنتجعات السياحية الفاخرة، بالإضافة إلى أنها تتمتع بعدد من أفضل مواقع الغوص على مستوى العالم، في البحر الأحمر، والشواطئ المشمسة التي تطل على المياه الفيروزية للبحر الأحمر والطبيعة الخلابة، كما نشر عددا من الروابط الإلكترونية التي تبرز تفاصيل المقاصد السياحية في مصر.

جدير بالذكر، أن موقع «CNN Travel» كان قد اختار مصر، من أفضل 21 وجهة سياحية آمنة للسفر إليها في عام 2021، كما اختارت جريدة «التليجراف» البريطانية، مصر، كأفضل الواجهات السياحية التي يمكن السفر إليها بعد رفع سياسة الإغلاق في المملكة المتحدة، بالإضافة إلى اختيار موقع «تريب أدفايزر»، مدينة الإسكندرية كأحد أفضل الوجهات السياحية الرائجة على مستوى العالم لعام 2021، كما اختار مدينتي القاهرة والغردقة، من أفضل الوجهات السياحية لعام 2020.