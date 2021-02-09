الحكم في طعون المتهمين في «مذبحة حلوان» 13 أبريل المقبل

حجزت محكمة النقض، الطعون المقدمة من المحكوم عليهم في قضية «مذبحة حلوان»، على أحكام الإعدام والسجن، للحكم في جلسة 13 أبريل المقبل.

وأدانت محكمة الجنايات، المتهمين بارتكاب جرائم الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، وحيازة أسلحة ومفرقعات وتصنيعها بغير تصريح، واغتيال معاون مباحث قسم شرطة حلوان و7 أمناء شرطة من ذات القسم، وقتل العميد علي فهمي، رئيس وحدة مرور المنيب، والمجند المرافق له، وإشعال النار في جثة الأول والسيارة.

وأدين المتهمون باغتيال أمين شرطة أحمد فاوى «من قوة إدارة مرور الجيزة» بكمين المرازيق، والسطو المسلح على مكتب بريد حلوان، وسرقة مبلغ 82 ألف جنيه مصري، عام 2016، فضلا عن قتل عدد اخر من افراد الشرطة، والشروع في قتل آخرين.