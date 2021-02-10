حظك اليوم الأربعاء 10-2-2021 برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الحمل يتسم بروح القيادة والشجاعة، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

الكواكب مجتمعة بمنزل المشروعات تمنحك حماسا وتساعدك على التطور أو توطد علاقتك بجهات أجنبية وتحقق أرباحا.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الأصدقاء وقد يكون الحب أو الصداقة اليوم ملاذا من الهموم بالنسبة لك.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الموسيقار الراحل عمار الشريعي، ويوافق تاريخ ميلاده 16 أبريل.