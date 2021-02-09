مكرم: يا جمالك يا مصر ببناتك في الخارج وخصوصا إفريقيا

قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، إن سارة الأمين، إحدى النماذج المصرية بالخارج صاحبة العطاء في مجال المجتمع المدني وخدمة المناطق الأكثر احتياجا بإفريقيا، هي أيقونة مصرية تعيش في كينيا، كما أنها ترسل صورة مصر الجميلة، من خلال عملها المجتمعي مع قبائل في مناطق نائية بعيدة 8 ساعات عن نيروبي.

وأضافت مكرم خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلة: «يا جمالك يا مصر ببناتك في الخارج وخصوصا في إفريقيا»، مشيرة إلى أن مصر تتمتع دائما بقوتها الناعمة التي تعمل في صمت وبإيمان شديد.

وأكدت مكرم على أنها كانت لابد من تكريم سارة الأمين وإعطائها درع «التاء المربوطة» اللي استلمته من صديقتي العزيزة، مايا مرسي رئيس المركز القومي للمرآة، والتي كانت سلمته للمشاركات المصريات في الخارج فى مؤتمر «مصر تستطيع بالتاء المربوطة».

وأشارت مكرم، إلى أن «سارة بعد انتهاء المقابلة من مكتبها، وتوجهت لتزور مدفن والدتها الله يرحمها، وتضع الدرع أمام المدفن علشان تفرح أمها، وتشكرها على كل اللي اتعلمته منها علشان نلاقي الأيقونة الجميلة دي بالشكل ده واللي بتخدم بلدها بالحب ده».

وقد عملت سارة الأمين بمصر صحفية استقصائية، ولكن فقدان والدتها دفعها للسفر واختارت كينيا لتكون وجهتها، وهناك استطاعت تكوين مجتمع من المتطوعين لخدمة المجتمع للمساهمة في حفر الآبار بالمناطق الأكثر احتياجا في إفريقيا، بجانب تقديم المساعدات الطبية اللازمة من أدوية وعمليات جراحية بالمساهمة مع خبراء مصر والكنيسة المصرية في كينيا، ما يعزز صورة مصر لدى الشعوب الإفريقية.

وقالت سارة إنها خدمت في مركز لعلاج مرضى الإيدز في كينيا، والذي يقوم عليه خبراء ومتطوعون إيطاليون، وبعد مشاركتها في منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ، صممت على أن تترك بصمة لبلدها، وتؤكد البعد المصري المحب لأفريقيا؛ حيث دشنت مؤسسستها «Happy Africa Organization»، وأعلنتها رسميًا في كينيا بجانب شركتها الخاصة، وساهمت في دعم عدد من الفتيات والسيدات في أوغندا.