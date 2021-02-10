كل ما تريد معرفته عن مبادرة «Hands on» لتنمية تفكير وابتكارات الطلاب

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مؤخرًا بحث تفعيل مبادرة «Hands on» بهدف أساسي وهو تنمية أفكار الطلاب وابتكاراتهم، وذلك على مستوى جميع محافظات الجمهورية، «الوطن» تستعرض في نقاط أبرز ملامح وأهداف مبادرة «Hands on».

1 - هدفها أن يتدرب الطلاب على تنمية كل من الأفكار والابتكارات عن طريق ممارسة أنشطة في المادة التي يدرسها الطالب.

2 - يبتكر المعلم طرقًا جديدة من أجل توصيل المادة العلمية سواء إنها كانت مادة ثقافية أو نشاطا.

3 - عرض المحتوى يكون من خلال استراتيجيات التعليم والتعلم المتعددة لكل مادة، بحيث يُفعل بشكل جذاب.

4 - الاستعانة بالأغاني أثناء تعلم اللغتين الإنجليزية والفرنسية، ويكون الرسم مُصاحبا للموسيقى، وذلك بهدف جذب الطلاب لكل من الأنشطة والمواد الدراسية.

5 - تنفيذ مسابقات تسهل على جميع الطلاب فهم المواد العلمية.

6 - تنفيذ الطلاب للأنشطة بشكل مُبسط، والتي تُساعد كل الطلاب على عودتهم مرة ثانية للمدرسة.

«راندة»: المبادرة من أهم توجهات المهمة للوزارة تجاه تطوير المنظومة التعليمية

وفي سياق متصل، كانت الدكتورة راندة شاهين، رئيس قطاع التعليم العام، قد أكدت أن مبادرة «Hands on» تعتبر من التوجهات المهمة التي تتعلق برؤية وزارة التربية والتعليم تجاه تطوير المنظومة التعليمية، وأنه بسبب الظروف في الوقت الحالي والتي أدت إلى عدم تواصل المعلم مع الطلاب بشكل مباشر، فينبغي على كل معلم ابتكار طرق جديدة ومختلفة من أجل توصيل المواد العلمية.

رئيس قطاع التعليم: أداء مستوى الطالب هو المؤشر الحقيقي للنجاح

وأضافت رئيس قطاع التعليم العام إنه يجب قياس المنتج الأساسي وهو المتمثل في أداء مستوى الطالب، وهذا هو المؤشر الأساسي والحقيقي للنجاح، وطرحت «راندة» مثالا وهو وضع هدف واحد بحيث يُحقق بأعلى نسبة، مع قياس أثره على الطالب.