في أول تحرك بعد خطوة الرئيس.. «مشروعات النواب» تعلن زيارة عزبة الهجانة

أكدت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعي، رئيس اللجنة، اعتزامها تنظيم زيارة ميدانية لمنطقة عزبة الهجانة، وذلك بعد ان زارها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكدت اللجنة أن هذا يأتي في إطار توجه الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتغيير وجه مصر في القضاء على العشوائيات، ومن ضمنها المناطق غير المخططة، مثل عزبة الهجانة شرقي مدينة نصر، التي قام الرئيس السيسي بزيارتها، وهو أول رئيس يزور تلك المنطقة، بما يعكس مدي الاهتمام بتطوير المنطقة وتحويل حياة أهلها لحياة أفضل «حياة كريمة»، مشيرة إلى التفاف الأهالي حول الرئيس، ورسالة الأمان للأهالي بتلك المنطقة وبكل المناطق العشوائية، بأن الدولة المصرية وعلي رأسها الرئيس، مهتمة بتطوير تلك المناطق.

وقال النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، في بيان للجنة، إن ملف العشوائيات ملف متوارث لم يقترب منه أي رئيس منه، والرئيس السيسي هو من اقتحم وواجه هذا الملف، لأنه يرى أن المصريين يستحقون دائما حياة أفضل، و«حياة كريمة» تليق بالمواطن المصري.

وأشار رئيس اللجنة، إلى زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لعزبة الهجانة، التي رافقه فيها 11 وزيرا على رأسهم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وعدد من الوزراء والمسئولين بالدولة، منهم وزيرة التخطيط ووزير التنمية المحلية، ووزير الري والتربية والتعليم ومحافظ القاهرة، ليشاهدوا ويرصدوا عن قرب حجم المشكلة والعلاج في تطوير تلك المنطقة التي يسكنها أكثر من 2 مليون مواطن، وهذا رقم كبير.

وتابع النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات بمجلس النواب: «من هذا المنطلق وقبل أن أكون رئيسا للجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبرلمان، فأنا مواطن مصري فخور بالرغبة المصحوبة بإرادة سياسية قوية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتطوير حياة العشوائيات في مصر، فرأيت أنه يجب أن نشارك الرئيس في دعم هذه المبادرات لتطوير العشوائيات في كافة المناحي لتغييرها للأفضل، من خلال القيام بزيارة وبمشاركة زملائي أعضاء لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبالتنسيق مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة لعزبة الهجانة؛ للوقوف علي المشروعات القائمة وتدعيمها وحصرها.

وأشار رئيس اللجنة، إلى ضرورة إيفاد مندوبين من جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتدريب الشباب في هذه المنطقة على ريادة الأعمال وكيفية إقامة مشروع، والاستفادة من الخدمات التي يقدمها الجهاز من مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر ليستفيد منها أهالي تلك المنطقة، وتكون بمثابة فرص عمل لهم هناك، ويكون ذلك بتسهيل تقديم المشروعات لهؤلاء الشباب مثل مشروعات «سيارات الطعام المتنقلة» وغيرها، وتقديم كافة التسهيلات حتى يكون ذلك بعيدا عن أي روتين ليسير البرلمان بالتوازي مع تطلعات القيادة السياسية بتطوير العشوائيات بتوفير فرص عمل كأحد أذرع «حياة كريمة» للشباب وللأسرة بمنطقة عزبة الهجانة.