إصابة 5 بينهم 3 أطفال في اصطدام سيارة حضانة بعمود في أجا

أصيب 5 أشخاص، بينهم 3 أطفال، إثر اصطدام سيارة الحضانة التي كانت تقلهم بأحد أعمدة الإنارة، في قرية «سنبخت»، التابعة لمركز أجا، اليوم الثلاثاء، أثناء محاولة سائقها السيارة تفادي أحد الكلاب الضالة، بينما كان في طريقه لإعادة الأطفال إلى بيوتهم.

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ إلى مركز شرطة أجا من المستشفى المركزي، بوصول كل من «حسين حسين محمد»، 60 سنة، سائق، ومقيم بقرية «الناصرية»، دائرة مركز سمنود بمحافظة الغربية، مصاباً بجرح قطعي في الساق اليسرى وآخر بالجبهة، و«رضا البسطويسى صقر»، 36 سنة، مشرفة حضانة خاصة بقرية «منية سمنود»، دائرة مركز أجا، ومقيمة بذات القرية، مصابة بجرح قطعي في الجبهة، والطفلة «أسيل حمادة عبدالمحسن»، عمر 6 سنوات، ومقيمة بقرية «سنبخت»، دائرة مركز أجا، مصابة باشتباه ما بعد الإرتجاج، بالإضافة إلى طفلين آخرين، تم نقلهما إلى مستشفى سمنود بالغربية، إدعاء حادث طريق.

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وبانتقال الضباط والفحص وسؤال الأول والثانية، في محضر الشرطة، قررا بأنه حال سيرهم بالسيارة رقم «ع و د 2745» ملاكي، سوزوکی فان، قيادة الأول، على الطريق الفرعي ما بين قريتي «منية سندوب - سنبخت»، لتوصيل أطفال الحضانة إلى محل إقامتهم، اختلت عجلة القيادة بيد قائد السيارة، أثناء محاولته تفادي أحد الكلاب الضالة، ظهر أمامه فجأة، مما أدى إلى اصطدام السيارة بعمود إنارة على جانب الطريق، وحدوث إصابتهما وباقي الأطفال، ولم يتهما أحداً بالتسبب في ذلك.

وتبين أن السيارة كانت تقل 5 أطفال آخرين من الحضانة لتوصيلهم إلى منازلهم، حيث أصيب ثلاثة منهم، وتم نقلهما إلى مستشفيات أجا وسمنود المركزي، وباقي الأطفال بدون إصابات، تم إعادتهم إلى منازلهم، وأبدى أهليتهم عدم رغبتهم في تحرير ثمة محاضر.

وانتقلت مباحث المركز إلى مكان الحادث، وتبين من المعاينة وجود السيارة وحدوث إنحناء بعامود الإنارة دون انقطاع التيار الكهربائي، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2189 لسنة 2021 جنح مركز شرطة أجا، ويجري استكمال الفحص والعرض على النيابة العامة للتحقيق.