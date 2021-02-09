مصادر لـ«الوطن»: حرمان عبدالعليم داوود من حضور جلسات البرلمان

تعكف لجنة القيم بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، على إعداد تقريرها النهائي حول الاتهامات الموجهة للنائب محمد عبد العليم داوود، بشأن مخالفته التقاليد البرلمانية.

وقالت مصادر برلمانية لـ«الوطن»، إن التقرير النهائي الذي تعده اللجنة حاليا والمقرر عرضه على هيئة مكتب المجلس، يتجه إلى توقيع عقوبة حرمان النائب عبد العليم داوود من حضور عدة جلسات برلمانية في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الحالي.

وأشارت المصادر، إلى أن لجنة القيم تعكف حاليا على مراجعة ما انتهت إليه اللجنة المصغرة، التي تم تشكيلها للتحقيق مع النائب «داوود» في الأسابيع الماضية.

من جانبه، أكد النائب أحمد الشرقاوي، عضو مجلس النواب الذى كلفه النائب عبد العليم داود، بالدفاع عنه أمام اللجنة، أن «داوود» مثل للتحقيق أمام اللجنة لمدة ساعتين، وقام بتوضيح ما أثير بشأنه داخل قاعة المجلس حول مخالفته للقواعد البرلمانية.

وقال الشرقاوي لـ«الوطن»: عبد العليم تمسك بحصانته النيابة والمكفولة له بموجب الدستور والقانون، لافتا إلى أنه بموجب المادة «355» من لائحة المجلس، فإن النائب لا يسأل عما يبديه من آراء تحت القبة، ومن المقرر أن يتم عرض التقرير النهائي على المجلس لمناقشته والتصويت عليه.

من اللوم إلى إسقاط العضوية: عقوبات يواجهها «داوود»

وحددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب عددا من العقوبات، شملت توجيه اللوم، مرورًا بالحرمان من حضور عدد من الجلسات، وصولا إلى أقصى عقوبة وهي إسقاط العضوية، وتُحدد اللجنة العقوبة على أن يكون القرار النهائي للجلسة العامة.

كان مجلس النواب قد قرر إحالة النائب محمد عبد العليم داوود، إلى لجنة القيم للتحقيق معه، وتعليق حضوره جلسات المجلس ولجانه النوعية، لحين انتهاء التحقيق معه، وذلك على خلفية الإساءة لأحد الأحزاب، خلال الجلسة العامة، وهو ما ترتب عليه حالة من الهرج والمرج تحت قبة النواب.

كان المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قد قال تعقيبا على تجاوزات النائب عبد العليم داوود، «أرفض المساس بكرامة أي نائب».

وقال إنه سيطبق اللائحة الداخلية على الجميع، ولا يجوز مخالفة اللائحة، وأن المخالفة تُعرض أي نائب للجزاء التأديبي.