توافق وانتخابات واجتماع مرتقب.. البيان الختامي للحوار الوطني الفلسطيني بالقاهرة

عقدت الفصائل الفلسطنينة يومي 8- 9 فبراير 2021، اجتماعا في القاهرة، برعاية كريمة من الشقيقة مصر، ومباركة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، ناقشت فيه بمسئولية عالية القضايا الوطنية المُلحة كافة، والمخاطر التى تواجه القضية الفلسطنينة، وإجراء الانتخابات، مستندين إلى التوافقات والاتفاقيات الفلسطنينة السابقة، لاسيما وثيقة الوفاق الوطنى، ومخرجات اجتماع الأمناء العامين فى 3 سبتمير 2020م، على أن يلتزم كل طرف بهذه التوافقات بمقدار مشاركته فى التنفيذ، حيث عبر المجتمعون عن شكرهم وتقديرهم لمصر، على رعايتها لهذا الإجنماع الهام، ودعمها الدائم للقضية الفلسطينية، وجهودها المتواصلة لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية وإعادة ترتيب البيت الفلسطنيي.

واتفق المجتمعون على الآتي:

1ـ استنادا إلى المرسوم الرئاسى الصادر فى 15 يناير 2021، فإن الشراكة الوطنية مساراً كاملاً، يبدأ بانتخابات المجلس التشريعى، وهى المرحلة الأولى من انتخابات المجلس الوطنى، تليه انتخابات رئاسة السلطة، ومن ثم استكمال تشكيل المجلس الوطنى بالانتخاب، حيثما أمكن، والتوافق حيث لا يمكن، وبما يضمن مشاركة الكل الفلسطينى فى منظمة التحرير الفلسطينية، بوصفها الممثل الشرعى والوحيد للشعب الفلسطيني.

وسيتم عقد اجتماع للفصائل الفلسطينية فى القاهرة، خلال شهر مارس المقبل، بحضور رئاسة المجلس الوطني، ولجنة الانتخابات المركزية للتوافق على أسس، والآليات التي سيتم من خلالها استكمال تشكيل المجلس الوطنى الجديد، بهدف تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية، وتعزيز البرنامج الوطنى المقاوم، انطلاقاً من كوننا حركة تحرر وطني.

2ـ الالتزام بالجدول الزمنى الذى حدده مرسوم الإنتخابات التشريعية والرئاسية مع التأكيد على إجرائها فى مدينة القدس والضفة الغربية وقطاع غزة دون إستثناء والتعهد بإحترام وقبول نتائجها.

3ـ التأكيد على دعم الإنتخابات المركزية والعمل على تذليل أية معوقات تواجهها كى تتمكن من القيام بمهامها على أكمل وجه.

4 ـ تشكل محكمة قضايا الإنتخابات بالتوافق من قضاه من القدس والضفة الغربية وقطاع غزة وتتولى هذه المحكمة حصراً دون غيرها من الجهات القضائية متابعة كل ما يتعلق بالعملية الإنتخابية ونتائجها والقضايا الناشئة عنها ويصدر الرئيس الفلسطينى مرسوماً رئاسياً بتشكيلها وتوضيح مهامها إستناداً لهذا التوافق وطبقاً للقانون.

5 ـ تتولى الشرطة الفلسطينية (دون غيرها) فى الضفة الغربية وقطاع غزة بزيها الرسمى تأمين مقار الإنتخابات ويكون تواجدها وفقاً للقانون.

6 ـ إطلاق الحريات العامة وإشاعة أجواء الحرية السياسية التى كفلها القانون والإفراج الفورى عن كل المعتقلين على خلفية فصائلية أو لأسباب تتعلق بحرية الرأى وضمان حق العمل السياسى والوطنى للفصائل الفلسطينية كافة فى الضفة الغربية وقطاع غزة والتوقف عن ملاحقة المواطنين على خلفية الإنتماء السياسى أو الرأى بما يوفر بيئة ملائمة لإجراء إنتخابات نزيهة ويدعو المجتمعون الرئيس/ أبو مازن لإصدار قرار ملزم بذلك وتشكيل لجنة رقابة وطنية لمتابعة التنفيذ.

7ـ ضمان توفير الحرية الكاملة للدعاية السياسية والنشر والطباعة وعقد الإجتماعات السياسية والإنتخابية لأى طرف سياسى.

8 ـ ضمان حيادية الأجهزة الأمنية فى الضفة الغربية وقطاع غزة وعدم تدخلها فى الإنتخابات أو الدعاية لأى طرف سياسي.

9ـ التعهد لتوفير فرص متكافئة فى أجهزة الإعلام الرسمية دون تمييز لجميع القوائم الإنتخابية .

10ـ معالجة إفرازات الإنقسام بكل جوانبه الإنسانية والإجتماعية والوظيفية والقانونية على أسس وطنية شاملة وعادلة وخالية من كل مظاهر التميز الجغرافى والسياسى من خلال لجنة يتم تشكيلها للتوافق وتقدم تقريرها للرئيس الذى يحيلها لحكومة ما بعد الإنتخابات للمجلس التشريعى للتنفيذ.

11 ـ رفع توصية للرئيس أبو مازن، للنظر فى تعديل النقاط التالية لقانون الانتخابات «تخفيض رسوم التسجيل والتأمين- طلبات الإستقالة- عدم المحكوميات- نسبة مشاركة النساء- تخفيض سن الترشح».

12ـ رفع توصية للمجلس التشريعى الجديد بمعالجة ملف النواب المعتقلين لدى الاحتلال.

13ـ اتخاذ الآليات اللازمة التى تضمن إجراء الإنتخابات بالقدس من جوانبها كافة بما فى ذلك ترشحاً وانتخابا.

14ـ توجه المجتمعون بالتحية والتقدير والفخر والإعتزاز لشهداء الشعب الفلسطينى وللأسرى والأسيرات البواسل وحث جميع القوائم الإنتخابية على تمثيلهم بها والعمل عل تحريرهم مع تأكيد حرصهم على تعزيز الوحدة الوطنية وبث مشاعر الأمل بين صفوف الشعب الفلسطينى الصامد فى الوطن والشتات.

15ـ تتوجه كافة الفصائل الفلسطينية المشاركة فى الإجتماع بالشكر والتقدير لمصر الشقيقة على دعمها الدائم للشعب الفلسطينى ونضاله وعلى الجهود التى بذلتها فى رعاية الحوار الوطنى الفلسطينى فى مراحله كافة.

كما تعبر الفصائل المشاركة عن تقديرها لمتابعة الرئيس عبدالفتاح السيسى لهذه الجهود المباركة وتتوجه لسيادته للتفضل بتوجيه الجهات المعنية فى مصر الشقيقة لمتابعة تنفيذ ما تم الإتفاق عليه والمشاركة الفاعلة فى الرقابة على الإنتخابات الفلسطينية فى مراحلها كافة.