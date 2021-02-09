برلماني: تطبيق التعديلات الجديدة لقانون المرور فور إقرار اللائحة

قال عمرو يونس، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن تطبيق التعديلات الجديد على قانون المرور، والتي أقرها البرلمان اليوم، سيؤول للإدارة العامة للمرور، وسيتم تطبيقه فورا بعد إعداد اللائحة التنفيذية التي ستقدمها الإدارة العامة للمرور إلى مجلس النواب ليوافق عليها، مشددا على أنه سيتم الإسراع في إعداد اللائحة لتطبيق القانون.

وضع حد أقصى لرسوم الملصق

وأضاف «يونس» في مداخلة هاتفية مع برنامج «مساء dmc» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، الثلاثاء، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، أن التعديلات التي صدرت من مجلس النواب اليوم، وضعت حدا أقصى لسعر الملصق الإلكتروني لمنع الزيادات العشوائية، إضافة إلى وضع رسوم سنوية لتغطية نفقات منظومة النقل الذكي في القانون، موضحا أن التكلفة الخاصة بالمنظومة مرتفعة جدا، والدولة ستدفعها، ولكن المواطن عليه تحمل جزءًا نوعا من الجدية والالتزام.

الفارق بين الملصق والرسوم السنوية

وتابع عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن الملصق الإلكتروني يدفع لمرة واحدة، ولكن الرسوم ستدفع بشكل سنوي، وهي تكلفة بسيطة مقارنة بما يحصل عليه المواطن عند تطبيق المنظومة، لافتا إلى أن العقوبات ستكون متدرجة، وهناك عقوبات رادعة عندما تتكرر المخالفات، ومن يصل إلى هذه المرحلة سيكون معتاد الخطأ، ويضر الناس أكثر مما يضر نفسه، ولذلك يجب تقويم معتاد الخطأ.

الجدير بالذكر، أن مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، أقر نهائيا، التعديلات بمشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، والتي تهدف إلى تعظيم القدرات والامكانيات التي تحقق السيطرة على الشارع المصري، والتأمين الكامل لمستخدمي الطرق، من خلال تطوير المنظومة الإلكترونية والنقل الذكي، ووإعادة الانضباط المروري ودعم هيبة الدولة من خلال منظومة النقل الذكي.