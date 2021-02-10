ناجي: انعقاد جولة جديدة من «الحوار الفلسطيني» بالقاهرة الشهر المقبل

أعرب طلال ناجي، الأمين العام المساعد للجنة الشعبية لتحرير فلسطين، عن سعادته البالغة بانتهاء الحوار الوطني الفلسطيني بالقاهرة، بالتوصل لاتفاق حول الشراكة، موضحًا أن الحوار الوطني الفلسطيني، سينعقد مرة أخرى في القاهرة الشهر المقبل، من أجل تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني وإنهاء الانقسام.

أصدرنا بيان ختامي يتحدث عن كل خطوات الوحدة الوطنية

وقال الأمين العام المساعد للجنة الشعبية لتحرير فلسطين، على هامش الحوار الوطني الفلسطيني بالقاهرة، «الحقيقة نجحنا في الوصول إلى اتفاق مع بعضنا البعض، والحمد لله أصدرنا بيان ختامي، يتحدث عن كل خطوات الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام الفلسطيني».

لقاءنا الكريم برعاية مصرية سيتوج الشهر المقبل باتفاق على باقي بنود الحوار

وأضاف: «إن شاء الله الشهر المقبل، سنعود إلى مصر العزيزة لاستكمال هذا الحوار من أجل تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني وتحقيق الوحدة الكاملة وإنهاء الانقسام بين كل فصائل العمل الوطني الفلسطيني، إن شاء الله لقاءنا هذا الخير الكريم برعاية مصرية كريمة، سيتوج في الشهر المقبل، باتفاق على باقي بنود الحوار».

انتهت أعمال الحوار الوطني الفلسطيني بالقاهرة، مساء اليوم، بالتوصل لاتفاق حول الشراكة الوطنية والانتخابات العامة.

وبدأت أمس اجتماعات الحوار الوطني في القاهرة، بمشاركة 14 فصيلا وقوى وطنية وشخصيات مستقلة، برعاية مصرية.

قدمت جميع الفصائل شكرها للرئيس عبدالفتاح السيسي، على دعم ورعاية مصر للقضية الفلسطينية، مثمنين جهود مصر وتضحياتها المستمرة لتحقيق تطلعات وآمال الشعب الفلسطيني.