عاجل.. القبض على 5 متهمين بقتل صاحب مطعم «كبابجي الفقير»

ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الجيزة قبل قليل، القبض على 5 متهمين في واقعة مقتل حمادة الفقير، صاحب سلسلة مطاعم كبابجي الفقير الشهيرة بالجيزة، وتم ضبط البندقية المستخدمة في الحادث وكذلك سلاح المجني عليه وجار إحالة المتهمين إلى النيابة للتحقيق معهم.

وكانت تحريات الأجهزة الأمنية قالت إن المتهمين هجموا على صاحب سلسلة المطاعم أثناء وجوده داخل مزرعته بمنطقة الحزام الأخضر التابعة لدائرة قسم ثان أكتوبر، بسبب رفضه السماح لهم بالعمل في حراسة المزرعة التى يملكها بالمنطقة.

وبيَّنت المعاينة، إطلاق 13 عيارا ناريا على المجني عليه داخل مزرعته، منها طلقات استقرت في رأسه، ولقى مصرعه في الحال، ثم لاذ المتهمون بالفرار، وجاءت التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد عبدالتواب، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرها نائبه اللواء مدحت، والعميد علاء فتحى رئيس المباحث الجنائية لقطاع أكتوبر، والعقيد فوزى عامر مفتش المباحث، أكدت أن المتهمين تربصوا بالمجنى عليه، وأطلقوا عليه 13 طلقة أثناء وجوده في مزرعته بمنطقة الحزام الأخضر، انتقاما منه، وحددت التحريات السبب حيث رفض المجني عليه السماح للمتهمين، بالعمل لديه في المزرعة.

وعلى جانب آخر كانت حصلت «الوطن» على صورة حمادة الفقير صاحب مشويات «كبابجي الفقير»، الذي قتل على يد 4 خفراء داخل مزرعته بمنطقة الحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر.