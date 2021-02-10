ضبط 3 أشخاص بينهم طالب هندسة استولوا على السولار من خط بترول بقليوب

ضبطت مباحث القليوبية 3 أشخاص، بينهم طالب بكلية هندسة، اليوم، تعدوا على خط بترول «مسطرد – طنطا»، بقليوب، وقاموا بوضع محبس عليه بهدف الاستيلاء على السولار لبيعه فى السوق السوداء، وجرى التحفظ السيارة المستخدمة فى نقل الوقود وتحرير محضرا بالواقعة.

تلقى العميد شريف الدخاخنى مامور مركز شرطة قليوب، بلاغا من «عربي صلاح الدين محمد عطية»، 43 عامًا، مراقب أمن بشركة أنابيب البترول، مسئول عن مراقبة خطوط بترول 10و 12 و 16 بوتاجاز، باكتشافه وجود محبس مثبت علي خط بترول «مسطرد - طنطا»، بأرض وقف الأقباط الكائنه بناحية سنديون دائرة المركز، ومعد لسحب المواد البترولية.

واتهم المبلغ مسئولي الشركة المتعاقدة علي تأمين الخط بالاهمال والتسبب في سرقة المواد البترولية، وجرى إخطار اللواء حاتم حداد مدير مباحث القليوبية، فأمر بتشكيل فريق بحث قادة العميد خالد المحمدى رئيس مباحث المديرية لسرعة كشف غموض الواقعة.

وبالمعاينة تبين أن الأرض مستأجرة للمدعو«م.م.م»، 44 عامًا، مزراع من مدينة قها كما تبين وجود محبس ظاهر على عمق نصف متر تقريباً مثبت علي ماسورة الخط المارة أسفل الأرض ومعد لسحب المواد البترولية.

وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كل من «ع.ع»، 33 عامًا، سائق وشقيقه «أ»، 25 عامًا، سائق و«إ.ه.ص»، 19 عامًا، طالب بكلية هندسة، و تمكن المقدم طه حسين رئيس مباحث المركز من ضبطهم.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب واقعة سحب وسرقة المواد البترولية من خط البترول مستخدمين سيارة ملك والد المتهم الثالث الذي أرشد عن السيارة المستخدمة في الواقعة مثبت بها عدد 6 فناطيس بلاستيك سعة 1000 لتر لكل منها وبها آثار مواد بترولية «سولار».

جرى التحفظ علي السيارة وتحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق فأمرت النيابة بحبس المتهمين.