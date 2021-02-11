حظك اليوم الخميس 11-2-2021 برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الحمل نشيط ويحب المغامرة، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر الجديد في منزل الأصدقاء يجعلك اليوم مبادرا وتقوم بالخطوة الأولى للتواصل مع الآخرين.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

فينوس في وضع داعم مما يجعل الوقت مناسبا لقضاء أوقات رائعة مع من تحب.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة إسعاد يونس، ويوافق تاريخ ميلادها 12 أبريل.