استقرار نسبي في أسعار الأسماك بجنوب سيناء وإقبال على شراء «السهلية»

شهدت أسعار الأسماك في أسواق جنوب سيناء اليوم الأربعاء استقرارًا نسبيًا، وسط إقبال المواطنين على شراء «السهلية»، الوسط والكبيرة.

وسجلت بعض أنواع الأسماك ارتفاعًا طفيفًا في السعر بسبب العرض والطلب عيها من قبل المواطنين، وسجل سعر كيلو المرجان، والشعور شركس، وملص وقار ٨٠ جنيها، والدراك 85 جنيها، وبلغ سعر «السهلية وسط»، 30 جنيهًا بينما السهلية الكبيرة 60 جنيهًا والجندوفلي 50 جنيها، والفيليه البياض 120 جنيها، فيليه هامور 180 جنيها .

وسجل سعر القاروص 100 جنيه والدنس 110 جنيهات، واللوت 75 جنيهًا والجمبري البلدي صغير، 180 جنيهًا و المتوسط يتراوح بين 230 إلى 270 جنيهًا والكبير 320 جنيهًا، ويتراوح سع الكابوريا من 80 إلى 180جنيهًا.

بينما سجل سعر التونة المخلية ١٠٠جنيه، والسبيط أو السوبيا سعر الكيلو بعد التنظيف ١٦٠جنيها.

وقال صفوان المراغي، مدير قطاع الثروة السمكية بمحافظة جنوب سيناء، إنه يجرى توزيع 112 طن أسماك، من حصة الأسماك المدعمة للمحافظة على المنافذ المخصصة لبيع الأسماك لدعم محدودى الدخل .

وأوضح مدير قطاع الثروة السمكية أنه جاري تنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع تطوير ميناء الصيد البحري بمدينة الطور، ويتضمن رفع كفاءة وتجديد سقالة الكيلاني والمنشآت الإدارية وشبكات البنية التحتية، وإقامة مشروعات متعلقة بالمنتجات السمكية، وإنشاء مراكز بيع وتوزيع الأسماك من خلال برادات بالمحافظة والمحافظات المجاورة.

وأضاف أن مشروع تطوير ميناء الصيد البحري مقسم إلى ثلاث مراحل ضمن خطة الدولة في إقامة المشروعات لتحقيق التنمية المستدامة بتكلفة إجمالية 76 مليون جنيه ، جري استلام المرحلة الأولي من أعمال تطوير الميناء والتي تضمنت تطوير أرصفة الميناء، وإنشاء مباني إدارية وخدمية، بتكلفة 45 مليون جنيه، جرى إنشاء رصيف بحري بطول 270 مترًا طول وغاطس 5 أمتار.

وتابع مدير هيئة الثروة السمكية بجنوب سيناء: كما جرى إنشاء مبنى إدارى بمساحة 80 مترًا، مكون من طابقين، وإنشاء مبنى خدمات الصيادين بمساحة 100 متر مكون من طابقين، وتوصيل خط المياه بالشبكة الرئيسية وإطلاق التيار الكهربائي، ورفع كفاءة المبنى الحالي بمساحة 60 مترًا، وإنشاء بوابات وأسوار وغرف خدمات جديدة مع رفع كفاءة محطة الوقود، ورفع كفاءة مركز تجميع الأسماك بمشتملاته وتجديد وإحلال شبكات البنية التحتية.