موعد صرف الدفعة السادسة من منحة العمالة غير المنتظمة

ينتظر كثير من المواطنين من أصحاب العمالة غير المنتظمة صرف الدفعة السادسة من المنحة، حيث أعلنت وزارة القوى العاملة صرف الدفعة الثالثة في المرحلة الثانية للمستحقين والمقدّرة بـ500 جنيه، الأحد المقبل 14 فبراير الحالي، ومن المقرر صرفها على 5 أيام ليستمر الصرف حتى الخميس، ليكون إجمالي ما حصل عليه المستحق من مبالغ مالية في المرحلة الأولى والثانية على 6 دفعات 3 آلاف جنيه.

وتستعرض «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية على مدار الساعة، خطوات صرف منحة العمالة غير المنتظمة، كالتالي:

خطوات صرف منحة العمالة غير المنتظمة

- قبل 48 ساعة من الموعد المخصص للمستحق صرف المنحة، ترسل وزارة الاتصالات بالتعاون مع وزارة القوى العاملة، رسالة نصية عبر الهاتف المحمول الخاص بمستحقي الدفعة السادسة، لإخبار المستحق بالموعد الخاص به.

- يتجه المستحقين لماكينات الصراف الآلي في الموعد المحدد الذي تم إبلاغه به من خلال الرسالة النصية من جانب شركة الاتصالات.

- يستخدم المستحق كارت ATM المسبوق الدفع الذي تسلمه عند صرف الدفعة الأولى من المنحة.

ووجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي في وقت سابق، بصرف منحة العمالة غير المنتظمة للمستحقين، لمواجهة آثار جائحة فيروس كورونا المستجد اقتصاديا، بصرف منحة شهرية للعمالة غير المنتظمة بقيمة 500 جنيه، حيث جرى صرف المنح على مرحلتين، الأولى من 3 دفعات بقيمة 1500 جنيه، والثانية 3 دفعات بقيمة 1500 جنيه، ليكون الإجمالي الذي حصل عليه المستحق 3 آلاف جنيه للمرحلتين.