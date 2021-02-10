تأجيل محاكمة المتهمة بقطع العضو الذكري لزوجها بالإسكندرية

قررت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة ربة منزل متهمة بقطع العضو الذكري لزوجها أثناء نومه، انتقاماً منه لتعدد علاقاته النسائية، إلى جلسة 14 أبريل المقبل، لحضور الزوج المجني عليه.

تعود وقائع القضية رقم 2476 لسنة 2020 جنايات كرموز، عندما تلقى قسم شرطة كرموز إخطاراً من أحد المستشفيات يفيد وصول المدعو «ن. ع. ت.»، عامل، يعاني من نزيف حاد، متأثراً بقطع عضوه الذكري.

واتهم المجنى عليه زوجته المدعوة «س. ح. ع.»، 23 سنة، ربة منزل، بقطع عضوه الذكري أثناء نومه داخل الشقة محل سكنهما بمنطقة كرموز، وبمواجهة الزوجة، اعترفت بارتكاب الواقعة، لاكتشافها وجود محادثات على هاتف زوجها، تثبت خيانته لها خلال الفترة الأخيرة، وتعدد علاقاته النسائية.

وأضافت الزوجة أنها بعد اكتشافها وجود محادثات بين زوجها وإحدى السيدات، وضعت مادة مخدرة لزوجها، وبعد تأكدها من فقدانه الوعي، أحضرت سكيناً من المطبخ، وقامت بقطع عضوه الذكري، بينما كان المجني عليه نائماً.

وأضافت المتهمة، في التحقيقات، أنها تخلصت من العضو الذكري لزوجها، بعد قطعه، بوضعه في كيس بلاستيكي، وألقت به في صندوق القمامة، انتقاماً منه.

وكشف التقرير الطبي المبدئي للمجني عليه عن وجود نزيف حاد جراء قطع العضو الذكري، تسبب في تهتك الأوردة والشرايين، مما تطلب إجراء عملية جراحية لإعادة توصيل الأوردة، وإيقاف النزيف، وإعادة فتح مجرى البول.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على نيابة كرموز للتحقيق واستكمال الإجراءات القانونية، أمرت بحبس المتهمة على ذمة التحقيقات، قبل أن تأمر بإحالتها للمحاكمة الجنائية.