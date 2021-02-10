مصرع عامل وإصابة آخر في حادثين منفصلين بالدقهلية

شهدت محافظة الدقهلية مصرع أحد الأشخاص وإصابة آخر في حادثين منفصلين اليوم الأربعاء، أولهما نتج عن سقوط عامل من أعلى «كلارك» لنقل الحديد، على جسم صلب، أثناء عمله في ورشة حدادة بمدينة تمى الأمديد مما تسبب في مصرعه، وأسفر الحادث الآخر عن إصابة عامل بجروح بالغة، نتيجة سقوطه علي أسياخ حديدية من على درجات سلم منزله بمدينة دكرنس.

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ إلى مركز شرطة تمى الأمديد، من أحد المواطنين، يُدعى «عوض محمد الشبراوى الشاذلى»، 58 سنة، عامل زراعي، مقيم بقرية «التمد الحجر»، دائرة مركز السنبلاوين، بمصرع نجله «محمد»، 28 سنة، عامل، ومقيم بذات العنوان، حال عمله بورشة حدادة، كائنة ببندر تمى الأمديد، ولم يتهم أحداً بالتسبب في ذلك.

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انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وبالفحص وسؤال شاهدي الواقعة «المتولي ع. أ.»، 53 سنة، عامل، و«السيد ح. أ.»، 37 سنة، عامل، يقيمان بناحية بندر تمي الامديد، في محضر الشرطة، قررا أنهما يعملان بذات الورشة محل عمل المتوفي، وحال صعودهما رفقة المجني عليه على «الكلارك» الخاص بنقل القطع الحديدية الثقيلة بالورشة، وأثناء قيام قائده برفع قطعة حديدية ثقيلة في محاولة منهم لتثبيت الكلارك، اختل توازنهم وسقطوا أرضاً، إلا أن المتوفي ارتطم بقطعة حديدية، مما أدى إلى حدوث إصابته بكدمات متفرقة بالجسم، وتوفى أثناء نقله إلى مستشفى المقاطعة المركزي، فعادا به إلى منزل ذويه.

وبسؤال كل من مالك الورشة «سامي م. ر.»، 64 سنة، ومقيم بندر تمي الامديد، وزوجة المتوفي «شيماء أ. م.»، 26 سنة، ربة منزل، في محضر الشرطة، أيدا ذات المضمون ولم يتهما أحداً بالتسبب فى الحادث، كما أيد تقرير مفتش الصحة أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة كدمات متفرقة بالجسم، ولا توجد شبهة جنائية.

وفي حادث آخر، وردت إشارة إلى مركز شرطة دكرنس من المستشفى العام، بوصول «عثمان محمد الغريب محمد»، 52 سنة، عامل، مقيم بقرية «ميت ضافر»، دائرة المركز، مصاباً بجرح طعني في الصدر من الناحية اليمنى، ادعاء حادث عارض.

بانتقال الضباط والفحص وبسؤاله قرر، في محضر الشرطة، أنه حال نزوله على درجات سلم منزله، اختل توازنه، وسقط على أطراف بعض الأسياخ الحديدية الظاهرة من درجات السلم، مما أدى إلى حدوث إصابته، ولم يتهم أحداً بالتسبب في ذلك، وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة واستكمال الإجراءات القانونية.