تفاصيل وظائف لحديثي التخرج برواتب تصل لـ6 آلاف جنيه

حاجة حديثي التخرج لوظيفة فور تخرجهم أو عقب التخرج بعام على الأقل، يدفع الكثير منهم للبحث في إعلانات الوظائف اليومية، للحصول على فرصة عمل، وهو ما وفره موقع «فرصنا» التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، من خلال عدد من الوظائف التي تشترط الخريجين الجدد.

وتستعرض «الوطن»، في ضوء خدماتها اليومية الوظائف المتاحة اليوم لحديثي التخرج، وذلك في إطار الخدمات اليومية التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة.

وظائف حديثي التخرج المتاحة

وظيفة مهندسات تلى سيلز

اسم الشركة: سيستكو.

مقر العمل: مدينة نصر- القاهرة.

مستوي الخبرة: حديث التخرج.

سنين الخبرة: سنة خبرة على الأقل.

الجنس المطلوب: أنثى.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوبة: 22- 35 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: عالي.

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

الراتب الأساسي: 2500- 4500 جنيه.

وظيفة مهندس مبيعات ودعم فني

اسم الشركة: سيجما.

مقر العمل: الزقازيق- الشرقية.

مستوي الخبرة: حديث التخرج.

سنين الخبرة: سنة-‎ سنتان خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: جيد جدا.

السن المطلوبة: 23- 25 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: عالي.

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

الراتب الأساسي: قابل للتفاوض.

وظيفة مدخلي بيانات

اسم الشركة: مؤسسة البدر للتجارة والاستيراد.

مقر العمل: شبرا- القاهرة.

العمالة المطلوبة: 2.

مستوي الخبرة: حديث التخرج.

سنين الخبرة: سنة خبرة على الأكثر.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: أساسيات.

السن المطلوبة: 18 - 30 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام 3 سنوات (متوسط).

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

الراتب الأساسي: 2800- 3300 جنيه.

وظيفة مسئول- مسئولة مبيعات عبر الهاتف

اسم الشركة: بورتو للفنادق.

مقر العمل: سيدي جابر- الاسكندرية.

العمالة المطلوبة: 10.

مستوي الخبرة: حديث التخرج.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الانجليزية: أساسيات.

السن المطلوبة: 23 - 25 سنة.

الحاسب الآلي: أساسيات.

المؤهل المطلوب: مؤهل عال.

مايكروسوفت أوفيس: أساسيات.

الراتب الأساسي: 4000- 6000 جنيه.

الحوافز الاضافية: 2000- 5000 جنيه.

وظيفة مندوب مبيعات خارجية

اسم الشركة: لاكتاليس حلاوة (بريزيدن- لاكتيل- طعمة- نستلة- جرين لاند).

مقر العمل: السنطة- المحلة الكبرى- بسيون- زفتى- الغربية.

العمالة المطلوبة: 20.

مستوي الخبرة: حديث التخرج.

سنين الخبرة: سنة خبرة على الأكثر.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: لا يشترط.

السن المطلوبة: 21 - 36 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام 3 سنوات (متوسط).

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

وظيفة إداري مكتب فني

اسم الشركة: هيدروتك لأنظمة الهيدروليك الصناعية.

مقر العمل: النزهة الجديدة- القاهرة.

مستوى الخبرة: حديث التخرج.

سنين الخبرة: سنة خبرة على الأكثر.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الانجليزية: جيد جدا.

السن المطلوبة: 24- 29 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: عالي.

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

الراتب الأساسي: 2000- 3000 جنيه.

وظيفة مسئول دعاية وإعلان وعلاقات عامة

اسم الشركة: ريل مي.

مقر العمل: قنا- قنا.

مستوى الخبرة: حديث التخرج.

سنين الخبرة: سنتان خبرة على الأكثر.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: جيد.

السن المطلوبة: 21- 29 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: عالي.

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

وظيفة مسئول خدمة عملاء

اسم الشركة: شركة اى ام المتحدة لادارة الخدمات والعقارات.

مقر العمل: مدينة نصر- القاهرة.

مستوى الخبرة: حديث التخرج.

سنين الخبرة: سنة خبرة على الأكثر.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوبة: 21- 26 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: عالي.

وظيفة مهندس مكتب فني

اسم الشركة: دوارة.

مقر العمل: المرج- القاهرة.

العمالة المطلوبة: 5.

مستوى الخبرة: حديث التخرج.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوبة: 22- 45 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: عالي.

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

وظيفة مسئولة سوشيال ميديا

اسم الشركة: دليلك للايلتس.

مقر العمل: أبو حمص- إدكو- البحيرة.

مستوى الخبرة: حديث التخرج.

الجنس المطلوب: أنثى.

اللغة الإنجليزية: جيد جدا.

السن المطلوبة: 21- 35 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: عالي.

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

الراتب الأساسي: 3000- 4000 جنيه.