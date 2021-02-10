باحث: التجربة المصرية ملهمة للعراق.. والسيسي دعم علاقات البلدين

قال الدكتور محمد صادق إسماعيل، مدير المركز العربي للدراسات السياسية والإستراتيجية، إن العلاقات بين مصر والعراق مهمة جدًا، والرئيس عبدالفتاح السيسي، دعم هذه العلاقات سواء من الناحية الاقتصادية أو السياسية، وتوجت هذه اللقاءات بالمنتدى الثلاثي ما بين مصر والأردن والعراق، والرئيس أكد على أهمية وحدة وسلامة العراق، وأن العراق أحد الدعامات الأساسية للأمن القومي العربي، لافتا إلى أن التجربة المصرية هي تجربة ملهمة للعراق.

التجربة المصرية والعراق

وأضاف «إسماعيل» في مداخلة هاتفية مع برنامج «الآن» المذاع على قناة «Extra News» الفضائية، الأربعاء، أن رئيس الوزراء العراقي سبق وتحدث عن التجربة المصرية واستلهامها، خاصة التجربة الاقتصادية ونجاحها، مشددا على أن حرص مصر على أمن العراق يأتي من حرصها على الأمن القومي العربي، واهتمامها بالعلاقات العربية – العربية.

وتابع مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن القمة الثلاثية بين مصر والعراق والأردن، والشراكة بينهم، تصب في تدعيم العلاقات بين الدول العربية، وأيضا التنسيق بين البلدان الثلاث في الجانب السياسي، حيث تعتبر مصر دعامة الأمن القومي العربي، والأردن له علاقات أبدية وتاريخية مع مصر، إضافة إلى الدولة العراقية الوليدة التي ترغب في ترتيب أوراقها مرة أخرى.

وأوضح أن العراق يمتلك من الموارد الاقتصادية الكثير ولكنه يحتاج إلى إعادة ترتيب الأوراق، والتجربة المصرية خير دليل وملهم للتجربة العراقية، خاصة وأن هناك استثمارات ضخمة سيتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة.

ماذا تقدم مصر للعراق؟

ولفت إلى أن مصر تستطيع تقديم الكثير إلى الجانب العراقي، خاصة أن مصر لديها خبرة كبيرة في مجال البنية التحتية، والعراق مر بظروف استثنائية، ولذلك فإنه يحتاج إلى إعادة البنية التحتية مرى أخرى، واللوجستيات، والنقل، وغيرها، ولذلك فإن مصر لديها خبرة كبيرة في مجال إعادة الإعمار والبنية التحتية ويمكن نقلها إلى العراق.