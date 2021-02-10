إزاي تتعامل مع الأدوية منتهية الصلاحية في المنزل؟.. صيدلي يوضح

يمتنع الكثير عن تناول الأدوية الموصوفة لعلاجه فور إتمام شفائه أو يتوقف بسبب انتهاء مدة كورس العلاج المخصص وبعد فترة يكتشف انتهاء صلاحية تلك الأدوية والعقاقير ولا يعرف الطريقة السليمة للتخلص من الأدوية منتهية الصلاحية.

ووفقا للصيدلي أحمد راغب، فإن هناك مخاطر عدة من تناول الأدوية المنتهية صلاحيتها أو حتى الإبقاء عليها داخل المنزل كون بعضها يتكون من مواد تزيد خطورتها عقب انتهاء مدة صلاحيتها بانتهاء المادة الفعالة.

وأكد الصيدلي على ضرورة إعدام الأدوية منتهية الصلاحية، وذلك يتم من خلال تسليم تلك العقاقير لأقرب صيدلية تتعامل معها وهي من تتولى عملية الإعدام بطريقتها.

ورفض راغب فكرة حرق أو إلقاء جميع الأدوية في المياه أو القمامة كونها تتسبب في خطورة بالغة على البيئة، مضيفًا أن جميع الأدوية لا تتشابه في عناصر تكوينها وأنه لابد من أن تلقى نظرة على جدول التعليمات الموجود على كل علبة دواء، إذ إن لكل صنف دوائي تعليمات مختلفة في الإتلاف.

واستكمل قائلا: «فيه بعض الأدوية ممكن يتم إتلافها بالمرحاض حسب التعليمات الموجودة على العلبة ولا يشترط ذلك على جميع الأدوية.. وهناك طريقة أخرى وهي الاتصال بوزارة البيئة للاستفسار منهم عن وجود جهات معنية مختصة بعملية إتلاف الأدوية غير الصالحة للاستعمال أم لا».

وأشار الصيدلي لضرورة مراقبة الأدوية الموجودة في المنازل مرتين في السنة للتأكد من صلاحيتها؛ وذلك من خلال التاريخ المدون على كل عبوة.

ونوه راغب بأن هناك أدوية لا ينتظر انتهاء مدة صلاحيتها وأنه لا يمكن استعمالها بعد 15 يوما من فتحها، مثل قطرات العيون وبعض المراهم التي لم تعد صالحة للاستعمال بعد 6 أشهر من فتحها.

وحذر الصيدلي من التراخي في التخلص من الأدوية الخاصة بالعلاج الكيميائي للأورام، وأنه لابد للتخلص منها ارتداء القفازات والتأكد من غسل اليدين جيدا ووضعها في أكياس محكمة وإرسالها للصيدلي والتأكيد عليه أن الأدوية منتهية الصلاحية، إذ إنه يجب اتباع بعض الاحتياطات الإضافية عند اتلاف أدوية العلاج الكيميائي من أجل سلامة باقي الأفراد ونظافة المنزل.